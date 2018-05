Vehlefanz und Schwante bleiben wohl ohne Namenszusatz

Marco Winkler

Vehlefanz/Schwante (MOZ) Wasserstadt Fürstenberg, Ofenstadt Velten, Havelstadt Zehdenick: Seit einigen Jahren gibt es eine entsprechende Änderung in der Kommunalverfassung, welche die Möglichkeit der Namenszusätze für Ortsschilder erheblich erleichtert. In Brandenburg führen 30 Gemeinden und Städte einen solchen Zusatz. In Vehlefanz und Schwante wird derzeit ebenfalls über eine Ergänzung der gelben Schilder nachgedacht – allerdings mit recht wenig Aussicht auf Erfolg.

Ortschronist Helmut Schönberg geht schon seit langer Zeit mit der Idee schwanger, Vehlefanz einen Titel zu verleihen. „Mühlendorf“ soll der Ort genannt werden, schließlich gab es hier bis 1955 vier Mühlen. Dass nur noch zwei erhalten sind und im Prinzip nur die Bockwindmühle Schön Kathrein noch ein echter Blickfang ist, spielt dabei keine Rolle.

Auch die CDU-Fraktion Oberkrämer wendet sich nun mit einer „Namensumbenennung“, wie es im Antrag der Fraktion heißt, an die Gemeindevertreter. Schwante soll den Zusatz „Schlösser- und Kulturdorf“ erhalten. Als Begründung führt die Fraktion die kontinuierliche Weiterentwicklung des Ortes und die Kulturveranstaltungen in den Schlössern Schwante und Sommerswalde auf. Wobei es sich in Schwante streng genommen um kein Schloss, sondern ein ehemaliges Gutshaus handelt. Auch erwähnt die CDU Bäckerei Plentz’ Engagement sowie das Sommerlager der Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde, die Kulturschmiede sowie den Musik- und Theaterverein Oberhavel. „Diese Sonderstellung gegenüber anderen Orten und Ortsteilen in unserer Region soll durch die Namensänderung deutlich werden“, so die Begründung, in der man sich durch den Namenszusatz einen „Motor für die weitere gute Entwicklung“ erhofft.

Doch sowohl in Vehlefanz als auch in Schwante dürfte das Vorhaben der Zusätze auf Ortstafeln nur schwer bis gar nicht umsetzbar sein. Das Prozedere regelt der Paragraf neun der Brandenburger Kommunalverfassung. Hier heißt es: „Die Gemeinde kann auch eine zusätzliche Bezeichnung, die auf die Historie, die Eigenart oder die Bedeutung der Gemeinde hinweist, führen.“ Die Gemeindevertretung müsste mit Drei-Viertel-Mehrheit für einen Vorschlag votieren und ihn dem Ministerium anzeigen. Aber: „Ortsteile können keine zusätzliche Bezeichnung führen“, heißt es auf Nachfrage beim zuständigen Ministerium des Innern und für Kommunales. „Eine zusätzliche Bezeichnung ist nur für die Gemeinde zulässig.“ Heißt im Fall von Schwante: Nicht nur der Ortsteil, sondern die gesamte Gemeinde müsste sich mit dem Vorschlag identifizieren und ihn auf allen Ortstafeln wünschen.