Uwe Stemmler

Hangelsberg (MOZ) Detlef Schrobback und Jürgen Matros vom Vorstand der SG Hangelsberg schauen am Dienstag, gegen 11 Uhr, zufrieden über den Platz. Überall herrscht reges Treiben, auch das 16. Sport- und Kinderfest hat wieder viele Leute angezogen. Allein beim Volleyball-Turnier treten zwölf Mannschaften an, auf dem einen Platz spielen gerade die Prämiummarken gegen Mila, auf den anderen sind unter anderem die Schlachtschmetterfront und die Traumfrauen aktiv. „Nur Volksportmannschaften sind zugelassen“, erläutert Matros. Am anderen Platzende sind die Teams kleiner, hier wird Beach-Volleyball gespielt, noch ein Stück weiter lassen Bogenschützen die Pfeile fliegen. Auf dem Platz selbst läuft ein Bambini-Fußballturnier. Und die Mädchen, die damit nichts am Hut haben, sitzen im Streichelzoo der Kaninchenzüchter, mit Tieren auf dem Schoß.

In der Stadionkurve stehen die Kinder an einem gelben Krokodil Schlange, in dem eine Rutsche steckt. Daneben kann man in Kugeln einen Parcours durchrollen. Es gibt zwei Hüpfburgen, eine vom Tagesmütter-Verein Steppke, auf der die Jüngsten herumtollen. Derweil preisen die Gymnastik-Damen selbst gebackenen Kuchen an, Fußballer stehen am Grill. Kurzum: Die Sportgemeinschaft und Helfer haben wieder ein prima Fest auf die Beine gestellt.