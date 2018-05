1. Mai ganz in Familie

Alt Zeschdorf: Die Dorfkinder und deren Mütter schmückten am Montagabend den Maibaum mit bunten Bändern, die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr richteten ihn auf. Zum Teil wurden in den Kommunen Birken aufgestellt, zum Teil auch Kränze auf fest installierten Maibaumrpfählen. © Foto: Fotos (2): Johann Müller

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) So viele Treffs unterm Maibaum gab es lange nicht mehr. In vielen Orten begrüßten die Einwohner und Gäste ausgelassen den Frühling.

Bereits zum dritten Mal hintereinander mussten zur Zechiner Walpurgisnacht die riesigen Holzhaufen unverbrannt liegen bleiben. Grund war die hohe Waldbrandgefahr, wie Bürgermeister Dieter Rauer – so wie alle Kommunen im Umkreis – am Nachmittag erfahren hatte. Die Feuerwehr um Wehrleiter Jens Affelt bedauerte das ebenso wie die zahlreichen Gäste, die aus allen drei Ortsteilen zum alten Zechiner Sportplatz gekommen waren. DJ Michael Spiegler sorgte jedoch mit flotter Musik für gute Laune und der Verein Oderlandkids für gute Versorgung. Die Seelower Volks- und Showtanzgruppe unter Leitung von Kerstin Zahn begeisterte die Gäste.

In Platkow kam Bürgermeister Karlheinz Klein mit Balkonblumen. Sie gingen an Familie Heller, Doris Ruhnau und Petra Schulze. Sie hatten dafür gesorgt, dass in diesem Jahr ein farbenfroher neu gestalteter Maibaum aufgerichtet werden konnte. Irene Lehn hatte wieder für Platkow und Gusow das Flechten des Maikranzes übernommen. In Letschin kam der Kranz von der Arbeitsinitiative Letschin. Ortsvorsteher Manfred Neubauer freute sich, dass wieder viele der Einladung zum Fest auf dem Hof der alten Schule gefolgt waren. Er dankte dem Landhaus Treptow, der Fleischerei Göldner und der Feuerwehr, die das vom Ortsbeirat und dem SPD-Ortsverein organisierte Fest unterstützten. Bei den Jüngsten kamen vor allem das Wasser-Laufen und die Fahrten mit dem Feuerwehrauto an.

In Seelow hatte der Fanfarenzug erst am Vorabend wegen Krankheit abgesagt. Noch in der Nacht organisierte Bürgermeister Jörg Schröder das Blasorchester aus Kostrzyn, das den bunten Fackelzug anführte. Vor dem Stadion stellten die Feuerwehrleute den Maibaumn auf. Zum Tanz legte DJ Flocki alias Falk Angrick auf. Ein Höhenfeuerwerk krönte den Abend.

Auch in Golzow fiel das traditionelle Maifeuer wegen der Waldbrandwarnstufe 5 aus. Zum Umzug kamen so wenige, dass man stattdessen gleich im Konvoi zum Sportplatz zog. Es wurde noch eine gemütliche Maifeier. Die Oderbrucher Blasmusik eröffnete in Gorgast den Vorabend des 1. Mai. Mitglieder der Feuerwehr hievten den großen Maibaum, dessen Kranz Mitglieder des Vereins „Schöner Leben“ gebunden hatten, hoch. Ortsvorsteherin Gudrun Wurl lobte das Engagement aller Beteiligten.

In Neulangsow hatte am 1. Mai der Kleintierzuchtverein D 175 mit seinem Vorsitzenden Ralf Schmidt zum traditionellen Hänhewettkrähen eingeladen. 13 Tiere gingen an den Start. Sie absolvierten alle zwei Durchgänge. Der Sachsenhahn von Marga Opitz brachte es auf insgesamt 77 Schreie, siegte bei den großen Hähnen, gefolgt von Simone Reinicke (47) und Mandy Selle (45). Bei den kleinen Hähnen holte Ortsvorsteher Wolfgang Kadler den Sieg. Sein Hahn krähte 52 Mal. Platz zwei ging an Regina Schmidt (37).