Lichter an Bäumen und Gebäuden

Bernhard Schwiete

Bad Saarow (MOZ) Der Flammende Scharmützelsee in Bad Saarow wird in diesem Jahr von einem Unternehmen aus Königs Wusterhausen veranstaltet. Die Firma Fire & Ice Events ist damit nun an die Öffentlichkeit gegangen – unter anderem, weil sie noch Händler sucht für das Fest, das vom 14. bis 16. September stattfindet.

Nach dem Zuschlag für Fire & Ice in nichtöffentlicher Sitzung der Gemeindevertretung Bad Saarow hatte es aus der Scharmützelsee-Amtsverwaltung zunächst nur geheißen, ein „Unternehmen aus der Region“ sei zum Zuge gekommen. Fire & Ice ist in der Umgebung von Bad Saarow in der Tat bereits mehrfach in Erscheinung getreten. Laut eigener Aussage veranstaltete die Firma bereits den Weihnachtsmarkt in Storkow. Andere Referenzen sind Feste in Königs Wusterhausen, auf der Insel Usedom und in Potsdam. Außerdem betreibt die Firma um Geschäftsführer Sebastian Gellrich das Restaurant Fischerkate auf dem Gelände von Schloss Hubertushöhe in Storkow.

Für den Flammenden Scharmützelsee kündigt Gellrich an, Bäume und Gebäude auf dem Veranstaltungsgelände rund um den Erich-Weinert-Platz am Hafen zu beleuchten. Für Kinder gebe es einen Lampionumzug, dessen Abschluss ein Kinderfeuerwerk bilde. Auch ein Höhenfeuerwerk wird es wieder geben – dies hatte die Gemeinde in ihrer Ausschreibung für das Fest auch zur Bedingung gemacht.

Im Vorfeld der Neuausschreibung hatte es zwischen Gemeinde und dem dem Vorgänger-Veranstalter, dem Event-Center Berlin, immer wieder Diskussionen gegeben. Dann wurde Kritik laut, für einen neuen Partner für den Flammenden Scharmützelsee werde die Vorbereitungszeit bis September möglicherweise knapp. „Uns ist bewusst, dass wir nicht alles im ersten Jahr verändern können“, schreibt Gellrich denn auch in einer Pressemitteilung, über die er auch nach Händlern sucht. Der Vertrag zwischen Gemeinde und Fire & Ice gilt zunächst nur für das Jahr 2018.