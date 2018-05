Vier vereint für Schöneiche

Glänzende Aussicht: Auch beim Volkssport-Fest gibt es am Ende Pokale für die Besten. © Foto: Uwe Stemmler

Gute Stimmung: Das erste Familiensportfest, zu dem am 1. Mai vier große Vereine von Schöneiche aufgerufen hatten, fand guten Anklang. In familiäre Atmosphäre wurden von 15 Mannschaften sieben Stationen absolviert. © Foto: Uwe Stemmler

Martin Stralau

Schöneiche (MOZ) Mit einem Familiensportfest haben die vier großen Schöneicher Vereine, der SV Germania 90, die TSGL, die IGL und der 1. FC Schöneiche am Dienstag den 1. Mai begangen. Neben den Wettkämpfen lag den Organisatoren vor allem eines am Herzen: Werbung zu betreiben für die Erweiterung der Sportanlagen an der Babickstraße.

Auf den ersten Blick sah das Stadiongelände am Dienstag ein wenig leer aus, und die zufriedenen Gesichter der Organisatoren überraschten etwas. Aber als dann Heiko Kleister von der TSGL alle für ein Foto rief, sah man, dass rund 150 Schöneicher zusammengekommen waren, um am ersten Familiensportfest teilzunehmen. An den Start gingen 15 Mannschaften, für die zuvor jeweils vier Aktive zusammen gelost wurden. Ungewöhnlich waren auch die Sportarten. Der Volleyball musste mit einem Tuch übers Netz befördert werden. Geworfen wurde mit Heulern, kleinen geflügelten Bällen. Beim Fußball gab es vier kleine Tore, verziert mit unterschiedlichen Farbbändern. Wenn eine Farbe gerufen wurde, musste das passende Tor getroffen werden.

„Ich finde, die Stimmung ist angenehm familiär. Das war auch unser Ziel“, sagte Matthias Huber, Vorstand der IGL, der für Leichtathleten sportliche Heimat ist. Auch Bürgermeister Ralf Steinbrück schaute kurz vorbei und war angenehm überrascht. Das gute Klima zwischen den vier Vereinen war allerdings nicht das einzige Ziel. Sie wollten auf ein Problem aufmerksam machen.

Die Vereine können inzwischen kaum noch neue Mitglieder aufnehmen, da die Kapazitäten des Sportzentrums mit vier Umkleideräumen und vier Sanitärräumen begrenzt sind und längst nicht mehr ausreichen. Auch die Grundschulen nutzen den Standort.

Doch bis sich der Missstand auflöst, dürfte noch etwas Zeit ins Land streichen. Nachdem die Gemeindevertreter im vergangenen September mit zwölf zu elf Stimmen denkbar knapp für die Erweiterung der Sportstätten gestimmt hatten, wird bis zum Sommer in einem weiteren Schritt der Bebauungsplan erarbeitet und dann von den politischen Gremien diskutiert. „Das Verfahren hat ein bisschen länger gedauert als gedacht, weil wir das Thema Lärm und entsprechende Schutzmaßnahmen dagegen mit Hilfe eines Planungsbüro eingehender untersuchen mussten“, sagt der Bürgermeister.

Diese Maßnahmen würden auch im Bebauungsplan auftauchen, erklärt er, wie sie konkret aussehen, ließe sich noch nicht sagen. Klar ist: Der Bebauungsplan sieht den Bau eines vereinsübergreifenden Haus des Sports auf dem Gelände vor, das unter anderem weitere Umkleideräume enthalten soll, und außerdem die Errichtung eines vierten Sportfeldes, einer Sporthalle und eines Wohngebietes mit Ein- und Mehrfamilienhäusern. Im Integrierten Ortsentwicklungskonzept, das die Ziele der Gemeinde bis 2030 festschreibt, und demnächst verabschiedet werden soll, sind die Erweiterung des Sportplatzes, der Turnhallenbau und der Bau des Sport-Hauses mit der höchsten Priorität versehen.

Die Erweiterungspläne hatten im Vorfeld der Abstimmung im vergangenen Jahr bei Anwohnern des Sportzentrums für Ärger gesorgt. 65 hatten auf einer Liste gegen die Planung unterschrieben und sich dabei auch auf Beschlüsse aus dem Jahr 2001/2002 bezogen, die mittelfristig eine Verlegung des Sportplatzes auf das ehemalige LPG-Gelände an der Neuenhagener Chaussee vorsahen. Es ist nicht auszuschließen, dass Anwohner noch vors Gericht ziehen.