Trödel aus DDR-Zeit stark nachgefragt

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Nippes und Kleinigkeiten für 50 Cent bis ein Euro und Dinge aus DDR-Zeiten verkaufen sich auf dem Bad Freienwalder Marktplatz am besten, weiß Karina Hartwig aus Torgelow aus Erfahrung. Am Sonnabend hatten Händler mit Trödel, ausgedientem Hausrat, Büchern und gebrauchter Kleidung wieder ihre Stände auf dem Bad Freienwalder Marktplatz aufgestellt. Dort sind den Sommer über regelmäßig Flohmärkte. Der ganze Platz war zugestellt, viele Kunden bummelten von Stand zu Stand, kramten in Kisten und feilschten um den besten Preis. Die Bedingungen waren ideal – Sonnenschein, blauer Himmel, nicht zu warm und nicht zu kalt.

„Ich gehe auf Flohmärkte aus Spaß an der Freude“, sagte Karina Hartwig. Inzwischen habe sich ihr Hobby herumgesprochen. „Manchmal steht eine Kiste Bücher vor meiner Haustür“, berichtete sie. Ihren Trödel bietet sie auf Flohmärkten in Finowfurt, Bernau oder auch in Wollenberg am 2. und 3. Juni an der B 158 feil. Letzter sei nicht zuletzt wegen seiner optimalen Lage gut besucht. „Da kann ich viele Sachen mitnehmen“, weiß Karina Hartwig. Eigentlich geht alles gut, was alt ist. Dinge aus DDR-Zeiten wie Badewannen, Eimer oder auch alte Nachttöpfe sind gut nachgefragt. Ihrer Freundin Annegret Acquarone aus Dannenberg kommt am Sonnabend vorbei. Sie weiß, dass die Torgelowerin fast immer in Bad Freienwalde ist, wenn Flohmarkt angesagt ist. Beim Besuch am Stand zeigte ihr Karina Hartwig ein Buch aus ihrer Kiste, das sie ihr zur Lektüre ans Herz legte.

Seit drei Jahren fährt auch der Rentner Manfred Schure aus Finow von Flohmarkt zu Flohmarkt. Bad Freienwalde zählt zu den bevorzugten Standorten. Nachdem er mit seiner Lebensgefährtin zusammengezogen war, hatten sie viele Haushaltsgegenstände doppelt. Um Platz zu schaffen, ging er auf den Flohmarkt. Inzwischen bringen ihm auch Nachbarn Dinge, die sie nicht mehr brauchen. Er sei früher gerne nach Prötzel zum Flohmarkt gefahren, berichtete Manfred Schure. Doch seit die Wiese vor dem Schloss eingezäunt ist, sei der Flohmarkt nicht mehr möglich. Jetzt fährt er gerne nach Parlow-Glambeck bei Joachimsthal, um seinen Trödel zu verkaufen.