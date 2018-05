Karsten Schirmer

Text Beim Sachsenhausen-Gedenklauf, der vom Landkreis, der Stadt Oranienburg, dem Kreissportbund Oberhavel und dem Sportverein Team Oberhavel organisiert wird, zählen nicht nur sportliche Erfolge, sondern auch das Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus. Für den inzwischen 51. Lauf am Dienstag hatten sich mehr als 500 Läufer angemeldet, um in der Staffel oder auf Strecken von 7,5 und 15 Kilometern gute Platzierungen zu erkämpfen.