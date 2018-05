Still ruht die Brücke

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Auch wenn auf den ersten Blick kein Baufortschritt erkennbar ist, sollen die Bauarbeiten für den Ersatzneubau der Brücke „Alte Spitzmühle“ im Plan liegen. Die Firma RASK aus Werder hat dafür dreieinhalb Monate Zeit. Termin ist der 16. Juli. Die Zufahrt bis zur Baustelle ist von beiden Seiten frei. Das bedeutet, dass die Anlieger- und Anwohnergrundstücke des Spitzmühlenweges und Am Burgwall nur von Strausberg aus zu erreichen sind. Es gibt keine Umfahrungsmöglichkeiten in Spitzmühle. Die Grundstücke auf Altlandsberger Seite, die sich jenseits des Baufeldes befinden, sind über die ausgeschilderte Umleitung über Buchholz zu erreichen. Der Fußgänger- und Fahrradverkehr wird während der Bauzeit am Bauwerk vorbeigeführt. (js)