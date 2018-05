Revolutionäres zum Mitsingen

Irina Voigt

Neuenhagen/Strausberg (MOZ) Nicht nur fröhliche Partystimmung, sondern dem Anlass des Kampftages der Arbeiterklasse gerecht werdend, trafen sich in Strausberg und Neuenhagen die Bürger auch zu Gesprächen und zum Zuhören.

Das lässt sich in Neuenhagen traditionell und konsequent seit Jahrzehnten keine Partei und keine Wählergruppe entgehen, beim 1. Mai live dabei zu sein. So hatten alle etablierten Parteien wieder ihre Stände auf dem Hof der Arche aufgebaut, aber auch die Neuenhagener Parteilosen argumentierten: „Auch parteilose Bürger haben gute Ideen.“ Während sich die Kinder interessiert dem Schwein und den anderen Tieren widmeten, konnten sich die Eltern an die Gemeindevertreter wenden und sich so manch eine Argumentation zu aktuellen Entscheidungen abholen. Die Gemeindeverwaltung hatte ihren Infostand aufgebaut und Jutta Skotnicki aus dem Rathaus warb für neue Tourismusbroschüren, auch über die Gemeindegrenzen hinaus. Die neuesten Neuigkeiten zum Projekt „Neuenhagen summt“ gab es inklusive kleiner Samentütchen gleich noch dazu. Interessenten nutzten die bequeme Möglichkeit, sich für den Gartenflohmarkt bei der Grünen Messe am 26. Mai in Neuenhagen anzumelden. Frank Ott von der Nabu-Ortsgruppe hatte sogar einen amerikanischen Barsch mitgebracht. Als Bespiel für die Fremdlinge, die verantwortungslose Bürger in heimischen Gewässern aussetzen und die dann dort die Fische dramatisch dezimieren. Sonnabend wird ein Fischzug stattfinden, um diesen gefräßigen Fremdlingen Einhalt zu gebieten.

Die Strausberger nahmen sich etwas länger Zeit zum Ausschlafen. Hier startete das Frühlingsfest – zum ersten Mal gemeinsam von Stadt und DGB veranstaltet – mit Ansprachen um 12 Uhr auf dem Markt. Bürgermeisterin Elke Stadeler begrüßte Evelyn Berger vom DGB, Region Ostbrandenburg, die ihrerseits das Wort an Uwe Erschens vom neu fusionierten ver.di-Bezirk Nordostbrandenburg übergab. Der mühte sich redlich um die volle Aufmerksamkeit und Reaktionen der Strausberger, die sich vom Gang durch die Große Straße zum Ausruhen auf den zahlreichen Bänken niedergelassen hatten. Ganz trafen seine Worte über derzeit laufende Betriebsrats- und Personalwahlen das Interesse des schon etwas älteren Publikums wohl nicht.

Dafür stieg die Stimmung, als sich die Rotfüchse als Erste im nachmittäglichen Kulturprogramm der Bühne bemächtigten und „revolutionäres Liedgut“ boten. Die nicht mehr ganz jungen Musikanten aus Berlin boten es recht schwungvoll dar. Mit Texten aus den 1920er-Jahren, wie „Wann wir schreiten Seit an Seit“ oder „Avanti Popolo“ aus dem Jahr 1908 von Carlo Tuzzi luden sie erfolgreich zum Mitsingen ein. Derweil hatte sich die Große Straße – wie in Strausberg bei solchen Gelegenheiten üblich – gefüllt. Immer wieder ein beeindruckendes Beispiel dafür, wie es wäre, gebe es die langatmigen Pollerdebatten und die parkenden Autos nicht.