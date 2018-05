Kneipennacht lässt Ferienflair aufkommen

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die halbjährliche MOZ-Kneipennacht ist zu einer festen Größe im Veranstaltungskalender der Stadt geworden. Auch bei der 36. Auflage am Montagabend war wieder halb Frankfurt auf den Beinen, um Freunde zu treffen und in den Wonnemonat zu tanzen.

„Toll, endlich mal was los in der Stadt“, meint eine junge Frankfurterin zu ihren Freunden, als die Gruppe auf dem Rathausplatz ankommt. Die Open-Air-Bühne der „Bar Marlene“ ist für viele Nachtschwärmer so etwas wie der Dreh- und Angelpunkt der 36. Kneipentour. Hier treffen sich ist an diesem Abend mehrere Tausend, um mit einem Bier oder anderen Kaltgetränk in der Hand zu plaudern, zu feiern und später zu einem der zehn weiteren Lokale weiterzuziehen. Den passenden Soundtrack zur launigen Partynacht im Zentrum der Stadt liefern die Frankfurter Rockbands „Allemann“ und „Escape Into The Light“. Von der „Bar Marlene“ aus schlendern die einen in Richtung Oderpromenade. Die anderen schauen im „Diebels Live“ am Lenné-Park vorbei, sagen am „Elyx“ am Bahnhof oder im „Königs Fritze“ in Altberesinchen Hallo.

Am griechischen Wirtshaus „Taverna Athos“, dem früheren Oderspeicher, sorgen mediterrane Klänge der Band „Sinerga“ für Ferienflair. Die Terrasse an der Oder ist voller Menschen, die unter klarem Himmel und im Schein des vollen Mondes bei Gyros und Ouzo den Abend genießen. Auch einige Hundert Meter weiter vor der „Havana Bar“ lassen es sich die Kneipennachtbesucher bei Bratwurst, Bier und Cocktails gut gehen. Auf der Treppe zur Konzerthalle spielen die drei Musiker der Gruppe „Latino“ mitreißende karibische Musik. Davor wird heftig Salsa und Cha-Cha-Cha getanzt.

Neben „Taverna Athos“ sind auch das „Sombredo“ am Brunnenplatz und die (von zahllosen Maikäfern umschwirrte) „Darstellbar“ im Kleist Forum erstmals oder nach langer Zeit wieder mit dabei. Beim Frankfurter Publikum kommen die neuen Lokale gut an.

Der Organisator der Kneipennacht Bernhard Sobanski zieht hinterher ein äußerst positives Fazit. „Es war ein voller Erfolg. Das Wetter spielte mit und es herrschte eine äußerst entspannte Stimmung – fast wie in einem Urlaubsort“, sagt er. „Die Oderpromenade war voller Menschen, und alle Wirte, mit denen ich gesprochen habe, waren durchweg zufrieden.“