Tanz vor historischer Ziegelei-Kulisse

Martin Risken

Mildenberg (MOZ) Eine coole Tanzshow gab es am Tag der Arbeit vor der Kulisse des Ziegeleiparks Mildenberg. 28 junge Menschen hatten über Wochen die Choreografie für diesen Tanz einstudiert, der europaweit zeitgleich aufgeführt wurde. Anlass ist das Jahr des Europäischen Kulturerbes. Das größte touristische Netzwerk zur Industriekultur in Europa (ERIH) hatte zu der Tanzperfomance eingeladen. Ziegeleipark-Chef Roy Lepschies und sein Team nahmen diese Einladung dankend an. Ein im Internet hochgeladenes Video dokumentiert die Teilnahme.