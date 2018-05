Glienicke schockt tapfere Mildenberger spät

Stefan Zwahr

Mildenberg Fortuna Glienicke steht zum dritten Mal in Folge im Endspiel um den Fußball-Kreispokal der Männer, wo es am Pfingstsonnabend in Bernau gegen den Ligakontrahenten Grün-Weiß Ahrensfelde (6:0 bei Joachimsthal II) geht.

Der klar favorisierte Titelverteidiger tat sich im Halbfinale bei der klassentieferen SG Mildenberg aber schwer und umging das Elfmeterschießen erst durch ein spätes Tor von Pascal Müller in der vorletzten Minute der Verlängerung. „Ein Sieg durch ein Tor in der 119. Minute ist immer glücklich. Gemessen am Chancenverhältnis ist unser Sieg aber schon verdient“, betonte BSC-Coach Sascha Flemming.

Während seine Spieler ausgelassen den Finaleinzug bejubelten, sanken die erschöpften Midenberger mit dem Schlusspfiff enttäuscht zu Boden. „Eine solche Niederlage tut natürlich besonders weh“, bemerkte SGM-Trainer Mike Link. Dessen Schützlinge lieferten vor 170 Zuschauern einen aufopferungsvollen Kampf ab, ließen nur wenige zwingende Chancen des Gegners zu – und vergaben in der zweiten Halbzeit der regulären Spielzeit zwei dicke Möglichkeiten. Ein Klassenunterschied war nie erkennbar. Link: „Ich muss meiner Mannschaft ein Kompliment machen. Wir haben ein gutes Spiel gemacht, taktisch stark gespielt, gut verteidigt. Ich denke, es war eindrucksvoll zu sehen, wozu Mildenberg in der Lage ist, und was meine Spieler abrufen können.“

Von Beginn an lieferten sie dem Team aus der Landesklasse einen beherzten Kampf. Glienicke ergriff früh die Initiative, kam aber zu keinen großartigen Chancen. Die beste Möglichkeit ergab sich für Jamill Charles Mavula, der das Leder aus halbrechter Position knapp am langen Pfosten vorbeisetzte (15.). „Wir haben gut angefangen. In der ersten Halbzeit haben wir ein sehr gutes Spiel gemacht und hatten ein Chancenplus“, so Flemming. Der Rückstand sei unglücklich gewesen. Per Traumtor gingen die Mildenberger in der 20. Minute durch Robert Buss in Führung. Dieser traf aus fast 20 Metern ins Eck. „Paule (Tobias Hunziger; Anm.r.Red.) hat gut vorgearbeitet. Ich kann mir den Ball schön auf den linken Fuß legen. Der Wind hat sicher ein bisschen mitgespielt, so hat sich der Schuss schön reingedreht.“ Der böige Wind war in Mildenberg ständiger Begleiter. Flemming: „Wir wussten, dass es kein einfaches Spiel wird. Die Windverhältnisse kamen hinzu, die Mildenberg eher in die Karten gespielt haben.“

Noch in der ersten Halbzeit gelang den Gästen der Ausgleich. Nach einem Angriff über die rechte Seite verwertete Fabian Schulze eine kurze Ablage aus 15 Metern zum 1:1. Zehn Minuten nach Wiederbeginn traf der BSC wieder, doch das Tor von Mavula wurde wegen vermeintlicher Abseitsstellung nicht gegeben. In der Folgezeit kamen die Fortunen nur noch selten gefährlich auf und lieferten eine enttäuschende Vorstellung ab. „Ihre langen Bälle haben uns in die Karten gespielt“, bemerkte Link. Dementsprechend unzufrieden war Flemming. „In der zweiten Halbzeit war ich ein bisschen sauer, weil einige der Meinung waren, auf diesem Acker und bei dem Wind auf einmal hintenrum Fußball zu spielen. Das ist ein bisschen nach hinten los gegangen und hat mich ehrlich gesagt wütend gemacht. Klar bin ich froh, dass wir ins Finale eingezogen sind, aber grundsätzlich bin ich schon ein bisschen stinkig.“

Die wenigen Höhepunkte gab es auf der anderen Seite, wo BSC-Schlussmann Nikola Siljanoski sein Team vor einem Rückstand bewahrte. In der 62. Minute parierte er einen Flachschuss des frei durchstartenden Tobias Hunziger, drei Minuten später einen Freistoß von Tobias Krupa. „Ich denke, es ist gerecht, dass wir in die Verlängerung gegangen sind, wenngleich Glienicke leichte Vorteile hatte“, lautete das Fazit von Mike Link. Bei seinem Team habe leider der letzte Pass gefehlt. „Ich bin trotzdem hochzufrieden.“

In der Verlängerung konnte die SGM (Titelträger von 2011 und 2013) keine eigenen Angriffe mehr starten, geriet aber auch nicht unter Dauerdruck. Wenngleich Glienicke nicht zu gefallen wusste, gab es Chancen. So in der 112. Minute, als Pascal Müller (durch einen langen Diagonalball in Szene gesetzt) am gegnerischen Keeper scheiterte. In der 119. Minute war der eingewechselte Stürmer dann erfolgreich, traf aus 14 Metern ins Eck. „Ich hatte ziemlich lange Zeit im Strafraum, konnte einen Haken machen und ins erste Eck abschließen. Dass der Schuss noch abgefälscht war, ist ein bisschen Glück. Aber das gehört dazu.“

MILDENBERG: Sommerfeldt - Schumacher, Günther (102. Beyer), Hunziger, Michael, R. Pawletta (110. S. Baumeister), Buss, M. Baumeister, Schultz, Shulz, Heilmann (63. Krupa)

GLIENICKE: Siljanoski - Henkelmann (100. Pillon), Kadow, Böhme, Schulze, Puhlmann, Mavula (83. Müller), Venz (102. Bubner), Guthmann, Schwarz, Ciao