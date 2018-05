Hüpfer aus dem Keller

Matthias Haack

Lindow (RA) Nicht verloren, eine Negativserie gestoppt, drei Tore kassiert und auch drei geschossen. Lohn für das gestrige 3:3-Unentschieden der Lindower Landesklasse-Kicker gegen Wacker Meyenburg ist das Klettern um einen Rang.

Allerdings verließ Lindow den Abstiegsrang nur, weil Rot-Weiß Gülitz die Elf von Lok Brandenburg mit 7:1 vernaschte und in den Keller abstürzen ließ. Gülitz war vor wenigen Wochen noch stark abstiegsgefährdet. Nach zuletzt zwölf Punkten aus fünf Partien ist ein einstelliger Tabellenplatz erklommen. Lindow (jetzt 14.) dagegen fehlen noch elf Zähler aus sieben Begegnungen, um die Klasse zu halten. Anvisiert waren in den Wochen nach Ostern acht Punkte mehr. Doch Grün-Weiß schluderte wiederholt in der Offensive. Zwar lassen die drei Tore vom Nachholspiel gegen Meyenburg das Gegenteil vermuten. Aber allein in der ersten Halbzeit zählte Spielertrainer Robert Hinkelmann fünf "Riesen".

Das deutliche Übergewicht der Gastgeber bestätigte Gästecoach Rüdiger Otto: "Lindow hat das in der ersten Halbzeit gut gemacht, viel mit Doppelpässen gespielt und ein Dreieckspiel aufgezogen, das uns Sorgen bereitete." Jedoch griff die Meyenburger Taktik ausgezeichnet: Stören, tief stehen und auf die Konter warten. Selbst nach dem 1:0 durch Robert Hinkelmann (25.) verharrte der Gast auf seinem Plan. Tarik Ibrahimi (27.) und Marcus Krüger (35.) drehten die munter geführte Partie, in der Schiri Daniel Schiller (Hennigsdorf) mehrere fragwürdige Entscheidungen fällte. Ein Spielfluss kam nie auf, Hektik dagegen schon.

Lindow brachte auch im zweiten Durchgang mehr Laufarbeit auf den Rasen, zog jedoch zu früh in Richtung gegnerisches Tor. Das Vernachlässigen der Flügel spielte Wacker in die Karten. Immerhin war das eine stark überalterte Elf, die "ich bringen musste", so Rüdiger Otto. Meyenburgs rechte Flanke kam auf beinahe 120 Jahre. Ramon Schäfer ist 38, Ricardo Laszig 39, Lars Naussedat 38. Einwechsler Stieven Dahse ist sogar schon im 53.Lebensjahr.

Robert Jahncke glich nach 56Minuten aus, nachdem Philipp Wiese mit einem unerschrockenen Antritt die rechte Abwehrseite aufgerissen hatte. Sein Team wollte mehr, fing jedoch inmitten der Drangphase das dritte Gegentor. Ein feiner 18-Meter-Schuss mit Auge von Ricardo Laszig schlug millimetergenau neben dem Pfosten ein (73.). Die Katastrophe aus Lindower Sicht wehrte Mostafa Babakhani mit seinem dritten Saisontor ab (83.).