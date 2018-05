Markantes und Verschwundenes

Gbriele Rataj

Müncheberg (MOZ) Die 4. Etappe der Tour des MOZ beginnt und endet in Müncheberg, wo am Sonnabend das Kaiserbergfest läuft. Während der Radtour geht es auf Teil 2 der im Vorjahr begonnenen Route „Auf den Spuren der Oderbruchbahn“ ein gutes Stück auch in Richtung Fürstenwalde.

Auch in diesem Jahr setzt sich der Müncheberger Harald Kaske an die Spitze der Radfreunde, die 2017 erstmals der angebotenen Route „Auf den Spuren der Oderbruchbahn“ und ihm als Tourführer gefolgt waren. Diesmal schwingt sich der Rundkurs nicht gen Osten und Norden, sondern mehr in süd-östliche und westliche Richtung.

Dabei sind die Radler auf der gut ausgebauten und nur leicht hügelig profilierten Trassenführung des Oderbruchbahn-Radweges heutzutage vermutlich schneller unterwegs als vielleicht vor 100 Jahren. Denn als Höchstgeschwindigkeit war für die Lokomotiven auf der eingleisigen, in Normalspur ausgelegten Oderbruchbahn Tempo 40 vorgegeben.

43 Stationen soll es einst an der Oderbruchbahn mit ihren Teilstrecken gegeben haben, heißt es in der Literatur. Doch nur an wenigen Plätzen sind diese als Bahnhofsgebäude noch erkennbar oder werden gar als solche genutzt.

Wenn die Teilnehmer der Tour de MOZ vor dem sanierten, aber ungenutzten großen Bahnhofsgebäude in Dahmsdorf starten und dem Radweg entlang der Bundesstraße 168 folgen, wird sie Harald Kaske zunächst an den Müncheberger Stadtbahnhof leiten. Etwas abseits des Stadtkerns vermutet mancher in dem eigenwilligen mehrstöckigen Bauwerk kaum den einstigen Zielpunkt für Reisende aus Richtung Dahmsdorf (Ostbahn) oder von Hasenfelde (Oderbruchbahn).

An dieser Stelle sei aber auf Details im Stadtkern hingewiesen, die später einmal gern genauer in Augenschein genommen werden könnten. Nicht so Imposantes wie die wiederaufgebaute Stadtpfarrkirche. Eher Kleines, wie die an einem Haus in der Hinterstraße angebrachten Keramiktäfelchen, die die Geschichte des Bierstreites zwischen Müncheberg und dem Krüger von Steinhöfel erzählen.

Weiter geht es auf dem Radweg gen Behlendorf an Elisenhof vorbei, wo sich früher ebenfalls ein Haltepunkt der Oderbruchbahn befunden hat, wie der Tourführer zu berichten weiß. Durch die Felder wird Behlendorf mit seinem achteckigen Gutshof erreicht. Doch an diesem wird ebenso vorbeigefahren wie am über 100 Hektar großen See vor Heinersdorf, wo die B 5 überquert wird. Schließlich gleicht dieser Teil der Strecke jener vom Vorjahr, bevor in Hasenfelde diesmal die Gegenrichtung auf der Oderbruchbahn-Trasse eingeschlagen wird.

Natürlich gäbe es auch hier Interessantes, wiewohl weniger Bekanntes zu notieren. Harald Kaske bezieht sich dabei auf die mehrteilige DDR-Komödie „Aber Vati“, in der auch in der Heinersdorfer Milchviehanlage gedreht worden sei. Und wer vermutet wohl an jener Stelle mit der geräumigen Teppich-Verkaufshalle vormals einen Bahnhof der Oderbruchbahn ...

Dieses verschwundene Gebäude soll ausgesprochen markant für die nach einheitlichem Muster gebauten Bahnhöfe an der Oderbruchbahn gewesen sein. „Neben einem kleinen Dienstgebäude war ein größerer Güterschuppen gebaut, dessen Walmdach das Dienstgebäude überragte“, findet sich bei Wikipedia übers Internet.

Doch es liegt noch ein ganzes Stück Weg vor den Radfreunden. Hinter Steinhöfel, das durch sein imposantes, aufwendig saniertes Schloss mit großem angrenzenden Park im Stil der englischen Landschaftsparke bekannt ist, wendet sich die Route nach Westen. Hier legen die Tourteilnehmer Rast ein, um nach einer Stärkung den Oderbruchradweg zu verlassen.

Durch Felder und Wiesen werden mit Buchholz, Gölsdorf und Schönfelde weitere Ortsteile der Gemeinde Steinhöfel auf dem Rückweg nach Müncheberg angesteuert. Vor dem Straßenangerdorf Schönfelde wird die Tourgruppe eine Anhöhe erreichen, von der aus bei guter Sicht Zementwerk Rüdersdorf und sogar der Berliner Fernsehturm erblickt werden können.