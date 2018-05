Brandenburgs Lehrer lernen in Israel

MOZ

Jerusalem (Mathias Hausding) An den Holocaust erinnern, den Blick aber auch nach vorn richten auf eine gemeinsame Zukunft für Brandenburg und Isreal, und die politische Situation in der Region im Blick behalten. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hält auf seiner Reise nach Nahost viele Fäden in der Hand.

Ein dunkler, fensterloser Raum, in der Mitte lodert die Ewige Flamme. Es ist der 1. Mai in Jerusalem, Gedenkstätte Yad Vashem, die „Halle der Erinnerung“. An keinem anderen Ort auf der Welt wird die Erinnerung an die Ermordung von sechs Millionen Juden im Deutschen Reich auf so eindringliche Art wachgehalten. Gemeinsam mit Schülern aus Michendorf und ihrer israelischen Partnerschule legt Dietmar Woidke einen Kranz ab.

Zwei Stunden zuvor hat der Ministerpräsident in Tel Aviv einer Frau und zwei Männern den Verdienstorden des Landes Brandenburg verliehen – Holocaustüberlebenden, die jeweils im Rahmen diverser Projekte märkischen Schülern von ihrem unfassbaren Leid berichtet haben. Zwi Steinitz zum Beispiel, inzwischen 91 Jahre alt, musste als Kind mit ansehen, wie sein Vater von SS-Männern erschossen wurde, auch seine Mutter und sein Bruder wurden ermordet, er selbst musste Zwangsarbeit für Siemens leisten, gelangte in ein Außenlager des KZ☺Sachsenhausen und überlebte schließlich den Todesmarsch im Mai 1945.

Immer wieder ist er in den vergangenen Jahren aus Tel Aviv nach Oranienburg gekommen, um mit Schülern zu reden und in Filmen mitzuwirken, die für die pädagogische Arbeit genutzt werden. „Ich habe Höllen überlebt. Das Wichtigste ist, Mensch zu bleiben. Das ist das Vermächtnis meiner Eltern.“ Er kenne keinen Hass und keine Rachegefühle. „Ihr Erinnern ist die größtmögliche menschliche Geste“, dankte Woidke allen drei Geehrten. Er mahnte gleichzeitig, dass Rechtspopulismus und Antisemitismus „zu jeder Zeit mit aller Vehemenz“ entgegengetreten werden müsse.

Aber wie macht man das, wenn es vielen Menschen in Deutschland an Wissen fehlt, der Holocaust immer länger zurückliegt, die Zeitzeugen weniger werden? Dazu hat Woidke am Dienstag in Yad Vashem eine Vereinbarung unterzeichnet. Sie sieht vor, dass Brandenburger Lehrer Fortbildungen sowohl in der Mark wie auch an der Internationalen Schule für Holocaust-Studien in der Jerusalemer Gedenkstätte besuchen. Schwerpunkt soll die Vermittlung jüdischen Lebens vor, während und nach dem Holocaust sein. Im Rahmen der Vereinbarung soll außerdem der Austausch zwischen Gedenkstättenpädagogen beider Länder forciert werden. „Wir werden nun die erste Gruppe von Lehrern zusammenstellen, die nach Israel fährt“, gab Bildungsstaatssekretär Thomas Drescher in Jerusalem einen Ausblick auf die Umsetzung der Vereinbarung.

Verträge etwas anderer Art wurden bereits am Montag zwischen der Uni Tel Aviv und der Uni Potsdam unterzeichnet. Beide Häuser, schon lange freundschaftlich miteinander verbunden, wollen bei der Förderung von Firmengründungen stärker zusammenarbeiten. „Wir können im Startup-Bereich und beim Wissenstransfer zwischen Universität und Wirtschaft viel von Tel Aviv lernen“, sagte Wissenschaftsministerin Martina Münch (SPD). Die israelische Seite erhofft sich von der Kooperation einen noch besseren Zugang zur florierenden Startup-Szene in Berlin und Potsdam.

Dietmar Woidke spannte beim Uni-Besuch den Bogen von der unheilvollen Vergangenheit, die es besonders wichtigmache, an gemeinsamen Projekten zu arbeiten und darüber Freunde zu finden. Gelungen ist das auch in Ra´anana, einer 80 000-Einwohnerstadt bei Tel Aviv. Seit zwölf Jahren pflegt der Landessportbund enge Kontakte zu einem örtlichen Sportverein. Man startete 50 gemeinsame Projekte mit 1500 Jugendlichen beider Länder. Woidke schwärmte vor jungen Sportlern in Ra´anana von „einem einzigartigen Erfolg und einem Wunder der Normalität“. Es gebe bundesweit im Sportbereich keine weitere so intensive Beziehung nach Israel. „Unsere wichtigste Aufgabe ist es, Hindernisse zwischen den Kulturen zu überwinden und Menschen zusammenzubringen.“

Das gilt auch für das Westjordanland, in das sich Woidke am Dienstagabend auf den Weg machte. Brandenburg hilft dort seit Jahren beim Aufbau der palästinensischen Polizei. Auf dem Besuchsprogramm des Ministerpräsidenten stehen auch Gespräche mit dem palästinensischen Premierminister Rami Hamdallah und Akteuren der Zivilgesellschaft über die derzeit besonders angespannte Lage.