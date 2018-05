MOZ

Frankfurt (Oder) (Boris Kruse) Das ist doch mal eine überraschende Nachricht. Ausgerechnet das dünn besiedelte Flächenland Brandenburg mit seiner nach wie vor lückenhaften Breitbandabdeckung wird zum digitalen Vorreiter. Mehr als zwei Drittel der einkommensteuerpflichtigen Brandenburger haben ihre Erklärung im vergangenen Jahr via Internet eingereicht. Nirgendwo sonst im Bundesgebiet waren es so viele. Und der Anstieg vollzog sich rapide schnell: Noch 2007 waren es in Brandenburg lediglich 27,9 Prozent, die auf die Steuer-Software Elster vertrauten.

Zwar mag dieser Trend im Einzelfall eher aus der Not geboren sein. Vielerorts – ob in der Uckermark, der Prignitz oder im Fläming – ist das nächste Finanzamt fern oder für Menschen ohne Auto derart schlecht zu erreichen, dass das Online-Portal „Mein Elster“ allemal den bequemeren Weg darstellt. So oder so ist die Online-Begeisterung der Brandenburger ein starkes Signal für die Landespolitik – als neuer Beleg dafür, wie dringend der weitere Ausbau der digitalen Infrastruktur geboten ist.