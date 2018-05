Hollywood-Hans auf Heimatbesuch

Gitta Dietrich

Berlin (MOZ) „Entweder er oder ich“, soll Hänschens Musiklehrer zu seiner Mutter gemeint haben, nachdem dieser vergeblich versucht habe dem Steppke das Klavier nahezubringen. „Ich dachte, ich darf das spielen, was ich so im Kopf habe“, erinnert sich Komponist Hans Zimmer. An keiner deutschen Musikhochschule wurde er akzeptiert. Die viele „Musik im Kopf“ hat den gebürtigen Frankfurter dennoch weit gebracht.

Vor 40 Jahren wagt er den Sprung über den großen Teich, nach Los Angeles. Zimmer steht im ersten Clip, den der Musiksender MTV sendet, am Synthesizer – 1981 in „Video Killed The Radio Star“ von den Buggles. 1988 sein erster Erfolg: „Rain Main“, mit Tom Cruise und Dustin Hoffman in den Hauptrollen. Zimmer arbeitet sich zum einflussreichsten Filmkomponisten Hollywoods hoch. Fast bei jedem Kinohit hat er die Finger im Spiel, von „Tage des Donners“, „Fluch der Karibik“ bis zu Christopher Nolans Batman-Trilogie. Überbordend, dunkel und maskulin ist seine Musik, unverkennbar. Die Alben des vierfachen Familienvaters verkauften sich bis jetzt weltweit mehr als 19 Millionen Mal. Selbst sitzt der heute 60-Jährige auf der von ihm kuratierten Tournee „The World of Hans Zimmer“ nicht an den Tasten, dafür hat er sich ein 70-köpfiges Orchester aus aller Herren Länder zusammengestellt. Bei der offiziellen Welt-premiere am Sonntag lässt er sich trotzdem in der Berliner Mercedes Benz Arena zu einer Pressekonferenz blicken. „Ich bin ein ganz schrecklicher Dirigent. Mein Freund Gavin Greenaway ‚spielt‘ das Orchester und ich lieber das Banjo“, erklärt er belustigt in einem Mischmasch aus deutsch und englisch, kommt sehr amerikanisch-locker ohne Allüren daher.

Zwölf Monate hätten sie an der Show getüftelt. „Ich habe all die Jahre in meinem dunklen, fensterlosen Studio gesessen und jetzt kommt der ganz große Auftritt“, platzt es aus ihm heraus. Mit dabei musste für ihn „Hannibal“, der „Da Vinci Code“ und „König der Löwen“ sein – Musik die nur in sinfonischer Besetzung eine besondere Strahlkraft erreicht. Das weiß Zimmer nur zu gut. Er empfindet es als „Glück und Pflicht“ die Orchester-Arbeit am Leben zu erhalten. „Es ist eine persönliche Sache. Ich habe Angst, dass sie verschwinden. So sehr ich meine Synthesizer liebe, so sehr liebe ich Orchester.“

2016 steht er mit einer Band erstmals überhaupt auf der Bühne, vergangenes Jahr in Leipzig. Ein einzigartiges Rockkonzert-Erlebnis mit hypnotischer Kraft, imposanten, wummernden Rhythmen. Die jetzige Reihe spielt mit den leiseren Tönen, so lauscht das Berliner Publikum gespannt den klassisch arrangierten Werken. Langjährige Weggefährten sind mit von der Partie, wie Lisa Gerrard, die zu „Gladiator“ mystisch ihre Stimme erklingen lässt. In Videosequenzen ist Zimmer zu sehen, in seinem rot-plüschigen Studio plaudert er unter anderem mit den Regisseuren Ron Howard und Nancy Meyers, gibt den Conferencier der Show. Ein wenig enttäuschend für das Publikum.

Zum Ende hin, zu „Inception“, springt Zimmer schließlich doch unverhofft auf die Bühne und greift in die Saiten seiner E-Gitarre. Ein Ruck geht durch die Arena, alle springen auf und feiern den Mann aus Hollywood – nur Zimmer kann Zimmer spielen, es braucht sein Herzblut. Nach fast drei Stunden ist der Klangzauber vorbei und es wird gestaunt, wie vielen Streifen er seinen Stempel aufgedrückt hat. Und es geht weiter: Bald wird man wieder von Zimmer hören, gerade sitzt er an der Fortsetzung von „König der Löwen“. So geht es im Anschluss auch sofort weiter nach London, die Musik in Hänschens Kopf muss schließlich auf Notenpapier gebannt werden.