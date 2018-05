Junge Ideen für das Jahr 2030

Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) In einem zweitägigen Jugendcamp haben Angermünder Schüler Ideen und Visionen für das Jugendleben in der Stadt entwickelt. Erste Projekte sollen noch in diesem Jahr angeschoben werden.

Die Wirtschaft klagt über Mangel an Nachwuchs. Aus der Region sind in den letzten Jahren viele junge Leute weggegangen. Derzeit werden wieder mehr Kinder geboren. Um sie hier zu halten, müssen ihre Interessen berücksichtigt werden, brauchen sie Mitspracherecht. Wie die ältere Generation durch den Seniorenbeirat der Stadt vertreten wird, sollen auch die Jugendlichen an der „Partnerschaft für Demokratie“ beteiligt werden. Ein erster Schritt dahin war ein Jugendcamp, das die Stadt Angermünde und das Angermünder Bildungswerk dieser Tage veranstalteten und das mit Fördermitteln unterstützt wurde. Alle weiterführenden Angermünder Schulen waren angeschrieben worden. Am Ende meldeten sich zwei Jungen aus dem Einstein-Gymnasium und vier aus der Freien Oberschule für dieses Camp an, das neben einer Zukunftswerkstatt und Erlebnissen in der Natur auch eine Übernachtung im Neukünkendorfer Lunapark bei Familie Lindner bot. Betreut wurden sie von Stefanie Krukenberg von der Stadtverwaltung und Uwe Hanisch-Tornow, Leiter des Jugendkulturzentrums „Alte Brauerei“.

ln dem urigen Haus konnten die jungen Leute ihren Meinungen, Wünschen und Träumen freien Lauf lassen. Zur Begrüßung war neben Katrin Templowski von der Lokalen Koordinierungsstelle für Demokratieangelegenheiten der Kreisverwaltung auch der Angermünder Bürgermeister Frederik Bewer gekommen. „Es geht um euch. Ihr sollt euch beteiligen und einbringen und etwas auf den Weg bringen, was die Jugend in Angermünde voranbringt. Ihr sollt mitgestalten und frühzeitig bei diesem Prozess dabei sein“, gab er den Schülern zwischen 13 und 15 Jahren mit auf den Weg. Damit sich die Jugendlichen in lockerer Atmosphäre wohlfühlen, wurde anstelle des Ratssaals diese andere Umgebung gewählt. „Ich bin gespannt, was ihr danach zu berichten habt“, sagte der Bürgermeister.

Und schon startete die Zukunftswerkstatt mit Karin und Jürgen Lorenz vom Mobilen Beratungsteam Brandenburg. In der Kritikphase berichteten die Schüler, was sie in der Stadt stört. Das reichte von Respektlosigkeit der großen gegenüber kleineren Kindern über den Umgang mit Schulmaterial und Vermüllen der Landschaft bis zu fehlenden Freizeitangeboten. Dann konnten die Teilnehmer ihrer Fantasie freien Lauf lassen, wie sie sich das Leben und die Möglichkeiten in der Stadt 2030 vorstellen. Hier spielte der respektvolle Umgang miteinander ebenso eine Rolle wie Fitness- und Freizeitangebote. Es wurde überlegt, welche Partner für bestimmte Projekte ins Boot geholt werden müssen und wie man am besten zeitlich vorgeht. Die Ergebnisse der Zukunftswerkstatt sollen noch vor den Sommerferien dem Bürgermeister präsentiert werden. Die Ideenwerkstatt wird fortgesetzt und vielleicht einmal in einem Jugendforum münden.

Spaß machten auch die Ausflüge an beiden Tagen. Am Freitag gab es einen erlebnispädagogischen Teil im Wald. Hier lernten die Schüler vom Prenzlauer Streetworker zum Beispiel, wie man mit einfachen Mitteln Feuer macht, viel Interessantes über die Natur und über den Zusammenhalt. Familie Lindner sorgte mit Vollverpflegung für das Wohl der Teilnehmer.