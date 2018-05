Familienfest der Linken am Steintor

© Foto: Hans Still

Hans Still

Bernau/Eberswalde (MOZ) Tarifverträge für alle und Löhne rauf, das sind in diesem Jahr zentrale Forderungen der Kundgebungen zum 1. Mai. Linken-Politiker organisierten am Dienstag auf dem Platz vor dem Bernauer Steintor ein Familienfest mit politischem Anstrich. Dazu gehören etliche Forderungen, die durchzusetzen den Linken trotz ihrer Fraktionsarbeit im Bundestag noch nicht gelungen ist. Beispielsweise soll der Mindestlohn auf zwölf Euro ansteigen, denn jede Bezahlungen unter diesem Satz würde später Altersarmut bedeuten. Gegeißelt werden daher auch Tarifflucht und Lohndumping, beispielsweise durch Auslagerungen, Werkverträge und Leiharbeit. Dagmar Enkelmann von der Rosa-Luxemburg-Stiftung setzte in der Diskussion mit den Besuchern auf kommunale Themen. „Natürlich kann man das große Ganze diskutieren, aber Themen wie Pflege, Arbeit und Wohnen interessieren die Leute mehr, weil sie zum Teil unmittelbar betroffen sind“, sagte sie.

Zur Veranstaltung gehörten Stände der Volkssolidarität und der Arbeiterwohlfahrt (AWO). Für Stimmung sorgten die Jugendlichen der Eastside Fun Crew mit ihren Darbietungen.