Berlin und Brüssel müssen sich bewegen

Brüssel (MOZ) Die USA lassen die Europäer zappeln. Washington verlängert die Ausnahme von den Strafzöllen zwar, lässt aber weiterhin nicht erkennen, ob daraus eine dauerhafte Lösung werden soll. Die EU reagiert genervt. Das ist verständlich – aber kindisch. Denn Trumps Hinhalte-Taktik ist für die Europäer eine Chance.

An der EU und ihrer Antwort auf Trump liegt es nämlich, ob aus dem bisher eng begrenzten Zollstreit eine weltwirtschaftliche Krise wird. Bisher scheint Brüssel den Ernst der Lage noch nicht erkannt zu haben. Denn erschwerend kommt hinzu, dass die Front nicht nur quer über den Atlantik verläuft, sondern auch über den Pazifik – zwischen den USA und China. Die EU täte gut daran, mit Verhandlungsbereitschaft vorzumachen, wie man Großkonflikte entschärfen kann.

Stattdessen fährt die EU eine harte Linie: Man wolle sich nicht erpressen lassen, heißt es. Das ist legitim. Doch sowohl Berlin als auch Brüssel sollten nicht die Augen davor verschließen, dass sie selbst Anteil an dem Konflikt haben. Es ist keineswegs so, dass US-Präsident Donald Trump wider alle Vernunft auf unschuldige Europäer losgeht. Schon Barack Obama hatte Deutschland gemahnt, seinen Handelsüberschuss zu reduzieren – wofür es durchaus Wege gäbe: etwa ein stärkeres Wachstum der Löhne in Deutschland. Davon wollte die Wirtschaft nichts hören. Es ist ja einfach zu schön, die zweifellos hochwertigen deutschen Produkte im Ausland zu günstigen Preisen anbieten zu können. Schließlich wuchsen nicht nur die Löhne langsam, hinzu kam der schwache Euro. Dass die Handelspartner unter den Ungleichgewichten litten, wurde gern verdrängt.

Doch wie es mit Ungleichgewichten so ist: Ein Brett, das auf einer schmalen Kante ruht, kann lange hin und her schwanken, bevor es endlich kippt. Trump hat nun den entscheidenden Anstoß gegeben. Die EU darf nicht die beleidigte Unschuld spielen. Jede unnachgiebige Reaktion würde Trump nur in die Hände spielen.

Als ersten Schritt sollte sich die EU ihre Mitschuld an der Lage eingestehen. Dann muss sie auf Verhandlungen dringen – ob sie nun einzelne Zollsenkungen anbietet oder wie die Bundesregierung ein TTIP-light-Abkommen in Form eines ganzen Zollpakets anpeilt. Das hat nichts mit Erpressung zu tun, sondern mit Einsicht.