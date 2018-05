Start in den Klostersommer

Kerstin Unger

Angermünde (MOIZ) Die Wirtschafts- und Kulturtage am Wochenende waren der Auftakt für den Klostersommer 2018 in Angermünde. Bis zum Tag des offenen Denkmals am 9. September stehen 17 Veranstaltungen vom Kabarett bis zu Konzerten und Ausstellungen auf dem Programm. Dazu kommen die monatlichen Aben(d)teuerlichen Ketzerführungen bis Oktober.

Die Franziskanerklosterkirche hat sich zu einem wahren Kulturtempel entwickelt und bildet sowohl innen und außen eine wunderbare Kulisse. Allein im Juni können sich die Angermünder und Gäste auf sieben Veranstaltungen freuen. Als nächstes feiert die Uckermärkische Literaturgesellschaft hier ihren 25. Geburtstag. Am 21. Juni von 14 bis 17 Uhr lesen Ehm Welk-Literaturpreisträger und Mitglieder der Uckermärkischen Literaturgesellschaft im Kloster.

Eine gute Woche später, am 10. Juni, gibt es hier Training für die Lachmuskeln. Ab 15 Uhr ist das Kabarett Schwedter Stechäpfel mit seinem Programm „Das ist der Gipfel!“ zu Gast.

Tino Eisbrenner ist am 16. Juni ab 19 Uhr in der Klosterkirche zu erleben. Gemeinsam mit Heiner Frauendorf (Bajan) präsentiert der Sänger sein Konzert mit dem Titel „Fremde Strände“.

Einheimische Musiker bringen am 20. Juni Leben in die alten Gemäuer. Um 16 Uhr präsentieren sich die Trommelklassen der Uckermärkischen Musik- und Kunstschule.Auch die Uckermärkischen Bühnen schicken in diesem Sommer wieder ihre Schauspieler auf Gastspiele. Am 22. Juni beschert das dem Angermünder Klostersommer eine Doppelfolge im Mittsommertheater „Ein Herz und eine Seele“. Zu erleben sind ab 20.30 Uhr „Die Bombe“ und „Der Fernseher“.

Einen Tag später, am 23. Juni, findet in der Franziskanerklosterkirche eine große Benefizveranstaltung des Vereins Uckermark gegen Leukämie zugunsten des „Hospizes am Drachenkopf“ und des Ambulanten Hospizdienstes im Raum Uckermark & Barnim statt.

Der Juni endet am 30. Juni mit dem 26. Uckermärkischen Blasmusikfest. Verschiedene Ensembles stellen sich hier im Rahmen des Stadtfestes von 10 bis 17 Uhr einer Fachjury.