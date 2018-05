Tierschutzpreis geht nach Panketal

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Der Tierschutzpreis 2018 des Landkreises Barnim geht an den Verein „Zuhause gesucht“, der 2013 in Panketal gegründet wurde und 40 Mitglieder hat, die ihre wichtigste Aufgabe darin sehen, herrenlose Katzen und Hunde an geeignete Halter zu vermitteln.

Die mit 300 Euro dotierte Auszeichnung ist am Montagvormittag in Eberswalde an Anne Vormum überreicht worden. Die Vereinsvorsitzende, die sich gerade um ihr acht Wochen und wenige Tage altes Baby kümmert und ansonsten als angestellte Tierärztin in einer Praxis in Wandlitz arbeitet, nahm den Preis aus den Händen von Silvia Ulonska, Sozial- und Umweltdezernentin der Kreisverwaltung, und Amtstierarzt Volker Mielke entgegen. Die Trophäe besteht aus einer Original-Grafik der Eberswalder Künstlerin Gudrun Sailer, auf der bunte Tierporträts zu sehen sind. Überdies gab es Blumen, eine Schachtel Schokoladenstäbchen der Sorte „Katzenzungen“ und ein paar liebevoll zusammengestellte Kleinigkeiten für Lotti, die frisch geborene Tochter der Vereinsvorsitzenden.

„Wir arbeiten eng mit dem Barnimer Veterinäramt und mit zahlreichen Tierarztpraxen zusammen“, sagte Anne Vormum, die für den Verein ständig Pflegestellen sucht, in denen herrenlos aufgefundene Tiere betreut werden können, bis es gelungen ist, sie dauerhaft an ein neues Zuhause zu vermitteln. Letzteres geschieht zumeist über die Facebookseite der Tierschützer und ab und zu auch über weitere Internetportale. Wer einen Hund, eine Katze oder andere Tiere bei sich aufnehmen will, wird zu Gesprächen eingeladen und überdies in den eigenen vier Wänden besucht. Der Verein erhebt eine Vermittlungsgebühr, die bei Katzen zwischen 100 und 120 Euro und bei Hunden je nach Rasse und Alter zwischen 150 und 500 Euro liegt. „Dafür bekommen die Halter komplett durchgeimpfte und von Parasiten befreite Tiere“, hob Anne Vormum hervor.

Aktuell haben es die Mitglieder des Vereins mit zahlreichen trächtigen Katzen zu tun. Demnächst werden sie also ihre Vermittlungsbemühungen auf miauende Samtpfoten mit Kuschelfell konzentrieren müssen.(sk)