Barrierefreiheit als Standard

Olav Schröder

Bernau (MOZ) Der Behindertenbeirat in Bernau spricht für rund 8300 Menschen in der Stadt. Unter ihnen sind 6300 Personen mit einer anerkannten Schwerbehinderung. Dies geht aus dem Bericht der Stadtverwaltung „Barrierefreies Bernau“ für das Jahr 2017 hervor.

Der Bernauer Behindertenbeirat und die Stadtverwaltung treffen sich regelmäßig vier Mal im Jahr, um über die Fortschritte bei der Barrierefreiheit in der Stadt zu beraten. Unterstützung finden sie bei der Behindertenbeauftragten des Kreises, Sabine Jäger.

Als Standard gelten bei Neubauten Rampen, rollstuhlgerechte WC-Anlagen und Aufzüge, heißt es in dem von Fanny Behr, der Referentin des Bürgermeisters, zusammengestellten Bericht, der den Stadtverordneten jetzt vorgelegt wurde. Der Neubau des Rathauses in der Bürgermeisterstraße 25 werde demnach ebenso barrierefrei sein wie die Erweiterung des Kulturhofes in der Breitscheidstraße. Dort ist die Aufstockung der Kinderbibliothek samt Neugestaltung des Eingangs vorgesehen. Ein innenliegender Aufzug, neue barrierefreie Sanitäranlagen, neu geordnete Büroräume und Arbeitsplätze sowie eine barrierefreie Gestaltung der Außenanlagen soll es geben.

Bereits umgesetzt wurden barrierefreie Maßnahmen an der Kita „Angergang“. Diese hat einen Außenaufzug erhalten. Noch in diesem Jahr soll das Haus eine Rampe erhalten. An der Grundschule in Schönow wurde 2017 unter anderem der Schulhof umgestaltet und das denkmalgeschützte Haus 2 erhielt eine Rampe. Für eine barrierefreie Wegeführung wurde auf der Sportanlage Rehberge gesorgt. Die neue Kita am Panke-Park ist ebenso barrierefrei geplant wie die Neubauten für das Jugend- und Stadtzeilzentrum „Frischluft“ und das Ortsteilzentrum Birkholzaue.

Auch technische Hilfsmittel erleichtern das Alltagslebe. Der Kassenautomat im barrierefreien Gebäude der Stadtwerken in der Breitscheidstraße 45 ist auch für Rollstuhlfahrer nutzbar. Außerdem können hörgeschädigte Menschen dort ein sogenanntes Soundshuttle nutzen, um sich mit den Mitarbeitern zu verständigen.

Barrierefreiheit spielt auch im Pflegebereich eine große Rolle. Die Eröffnung einer zweiten Tagespflege mit 15 Plätzen vor rund einem Jahr im „Heidehof“ der Gemeinnützigen Gesellschaft für Alten- und Behindertenpflege GGAB dient der quartiersnahen Versorgung. Die neue Farbgestaltung der Flure im Georgenhof erleichtert die Orientierung. Verbesserungen bei der Barrierefreiheit reichen bis hin zu Veranstaltungen mit der Bernauer Sportlerin Marianne Buggenhagen, die Rollstuhlfahrern Tipps für den Umgang mit dem Rollstuhl im Alltag gibt.

Etwa 17 Prozent der Wobau-Wohnungen sind mit Aufzug und stutfenlosem Zugang ausgestattet. Bei Neubauvorhaben ist dies generell vorgesehen. Die Nachfrage nach weiteren Aufzügen wird als groß bezeichnet.

Der Behindertenbeirat lädt am Sonnabend zum inklusiven Stadtrundgang mit den Bernauer Stadtführern auf barrierefreien Wegen ein. Treffpunkt ist um 9.50 Uhr am Baubüro, Bürgermeisterstraße 7/Höhe Marktplatz. Für hörgeschädigte Menschen ist mobile Hörtechnik vorhanden.