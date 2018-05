Eberswalde II geht langsam die Luft aus

Hans-Joachim Haarbrandt

Eberswalde (Hans-Joachim Haarbrandt) Das Spiel der Handball-Landesliga Nord zwischen dem Tabellenachten Jahn Bad Freienwalde II und dem 1. SV Eberswalde II, endete mit einem 24:22-Erfolg der Kurstädter. Damit verspielen die Gäste in der Endphase der Meisterschaft noch ihre hervorragende Ausgangsposition und rutschten vom zweiten auf den fünften Platz ab. Sollte der 1. SV II auch das letzte Spiel am Sonnabend in eigener Halle gegen die Bernauer Bären verlieren, droht sogar der sechste Platz. Bei einem Sieg wäre aber immerhin noch Platz 4 drin.

Das Reserveteam der Freienwalder wollte sich mit einem Sieg vom Heimpublikum verabschieden und begann engagiert das Derby gegen die Barnimer. Doch die dominierten das Spiel, führten nach gut zehn Minuten mit 5:2. Die Gastgeber erzielten im Gegenzug leichte Kontertore. Nach 17 Minuten stand es 6:6. Mit dem 7:6 durch Sebastian Scislo holt sich der SVE II zum letzten Mal die Führung. In der Folge ließen die Eberswalder einfach zu viele Chancen liegen. Während die Freienwalder fast bei jedem Wurf trafen, fiel es den Gästen schwer, zum Torerfolg zu kommen. Die Folge war logisch: Der Gastgeber ging in Front und mit einem 13:12 in die Pause.

Nach Wiederbeginn gelang den Barnimern zwar der Ausgleich, aber als die Hausherren wieder vollzählig waren, zogen sie auf 17:13 davon. Später führten die Freienwalder gar mit 24:19 – das war eine Vorentscheidung. Doch die Schiedsrichter machten es noch einmal spannend. Mit drei Zeitstrafen gegen die Heimmannschaft öffnete sich die Tür für die Gäste ein wenig. Kurzfristig standen jetzt nur drei Freienwalder Spieler auf dem Parkett, und die sechs Eberswalder Akteure nutzen dies zum 22:24-Anschluss. Mehr ließ das Team aus Märkisch-Oderland aber nicht mehr zu.

Mit dieser schwachen Leistung haben sich die Eberswalder eine unnötige Niederlage eingehandelt. Gegen die Bernauer Bären soll nun ein Sieg her.(hjh)

Eberswalde II: Yezhov – Dochow (4), Schubert (1), Smuch (1), Scislo (9/3), Kästner (4), Jonas, Pinkau (2), Knauf, Lange (1), Zantow