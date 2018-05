„Wir brauchen Eier“

Britta Gallrein

Klosterfelde Die Hausherren waren vor allem in Halbzeit eins deutlich überlegen. Mit mehr Kampfgeist und Siegeswillen ausgestattet, erarbeiteten sie sich ein deutliches Übergewicht im Barnim-Derby und zahlreiche Torchancen. Einziges Manko: die Verwertung.

In der 4. Minute ist es Unions Kapitän Morten Jechow, der am schon geschlagenen Keeper Lennard Peter vorbei ist, aber das leere Tor verfehlt. Die zweite Chance aber sitzt. Der von Preussen zu Union gewechselte Raif Yaman bekommt im Strafraum die Kugel genau auf den Fuß gespielt und braucht nur zum 1:0 einzuschieben (13.). Weitere Chancen gefällig? Der Schuss von Tobias Marz schrammt knapp am Tor vorbei. Es folgt ein Pfostenschuss von Raif Yaman (40.). Ein Ball von Tobias Marz findet in der 41. Minute den Weg ins Preussen-Tor, doch Schiedsrichter Tino Stein aus Potsdam lässt den Treffer wegen Abseitsstellung nicht gelten.

Von den erschreckend schwachen Preussen, denen die rot-gesperrten Hassan Oumari und Soheil Gouhari fehlen, ist in Hälfte eins nicht viel zu sehen.

Nach der Pause stellt Preussen-Coach Obrad Marjanovic von Dreier- auf Viererkette um, aber auch das zündet nicht. Preussen wird besser, bleibt aber zu harm- und ideenlos. Während Union sich munter Chance um Chance erkämpft, sind die Gäste um Schadensbegrenzung bemüht. Keeper Peter muss in höchster Not retten. Als der flinke Unioner Tobias Marz allein auf ihn zu stürmt, wirft er sich in den flachen Ball und rettet sein Team vor der Vorentscheidung (54.). Kurz darauf fast ein Eigentor von Preussen-Kapitän Marcin Dymek, sich alleine gegen zwei aufs Tor zueilende Unioner durchschlagen muss und die Flanke von Tobias Marz auf den besser platzierten Mitspieler so unglücklich in die Beine bekommt, dass der Ball fast im eigenen Tor landet.

Symptomatisch die einzige Eberswalder Chance in Hälfte zwei, als erst Arafa El-Moghrabi und dann Adam Wiejkuc versuchen, aus nächster Nähe den Ball ins Klosterfelder Tor zu stochern, aber immer am Gegenspieler hängen bleiben. „Wir hätten heute nochmal 90 Minuten spielen können und hätten kein Tor geschossen“, bringt es El-Moghrabi auf den Punkt.

Klosterfelde: Tietz, Rathmann (46. Schlender), Nowark, Ehweiner (83. Gerber), Marz, Laletin (92. Richter), Borchert, Yaman, Morten Jechow, Norman Jechow, Klaka

Eberswalde: Peter, Pawlowski, Wiejkuc, Aydogdu, Dymek, Aerts (46. Krause), El-Moghrabi, Enrico Schöffel (83. Koepnik), Lars Schöffel, Wegner, Lange