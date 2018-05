FC Eisenhüttenstadt gewinnt Nachholspiel gegen TuS Sachsenhausen

Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt.Der FC Eisenhüttenstadt hat am Maifeiertag sein Nachholspiel in der Fußball-Brandenburgliga mit 4:3 (2:1) gewonnen. Damit behaupten die Gastgeber im Abstiegskampf den elften Rang.

Der 4:3-Heimsieg des FC Eisenhüttenstadt im Nachholspiel am Dienstag gegen den Tabellenfünften TuS Sachsenhausen war nicht unbedingt zu erwarten. Schließlich waren die Gäste vor dem Treffen die beste Rückrunden-Mannschaft. Das bestätigten die Sachsenhausener zunächst. Zwar hatten beide Mannschaften mit dem böigen Wind so ihre Probleme, doch die bessere spielerische Klinge schlugen die Gäste. Sie gingen nicht ganz unverdient nach einer Viertelstunde in Führung, als Paul Döbbelin auf der linken Seite gleich von vier FCE-Spielern nicht konsequent angegriffen wurde und Christopher Groll dessen Querpass ins Zentrum aus Nahdistanz verwertete.

Die Eisenhüttenstädter mussten ob des Rückstandes gar nicht erst ins Grübeln kommen, denn Mariusz Wolbaum glich nach einer Einzelleistung fünf Minuten später aus. Er hatte sich auf der rechten Seite durchgesetzt und war in halbrechter Position etwa 22 Meter vor dem Tor gefoult worden. Torwart Nick Schrobback ließ vom Schützen aus die rechte Seite völlig frei und Wolbaum zimmerte den Ball prompt in den rechten Winkel. Damit war bei den Gastgebern das Selbstbewusstsein wieder da. Nach einer halben Stunde bekamen sie sogar Oberwasser. Zwar blieben die Randberliner gefährlich, doch auch die Eisenhüttenstädter, die Überfall-artig ein Konterspiel aufzogen, kamen zu torreifen Szenen. Nachdem der fleißige Georges Florent Mooh Djike den Ball noch knapp am Tor vorbei zog (34.), brachte Danny Grünberg den FCE kurz vor dem Pausenpfiff in Führung. Bei einem weiten Einwurf von Lukas Szywala von der rechten Seite in Richtung Strafraum griff Schrobback daneben und Grünberg war per Kopf zur Stelle.

Nach der Pause verteiltes Spiel, wobei die Eisenhüttenstädter oft mit weiten Bällen das Mittelfeld überbrückten. Die Gäste schienen vom Kampfspiel des FCE zunehmend beeindruckt. In der 51. Minute eine ähnliche Situation wie beim 1:1, dieses Mal schoss Wolbaum den Ball etwa einen Meter über das Tor. Dafür traf das TuS-Team drei Minuten später nach einem zügigen Angriffszug, als Groll den Eisenhüttenstädter Schlussmann Martin Stemmler per Heber überwand.

In einem von vielen Unterbrechungen geprägten Spiel gab es erstaunlicherweise zahlreiche Torraumszenen. So nach einer Stunde, als Tony Wernicke zum eingewechselten Christoph Krüger flankte und der Mooh Djike die Vorlage zum erfolgreichen Kopfball lieferte (3:2). Die Freude ob der erneuten Führung währte nur kurz. Dann setzte Paul Döbbelin einen Freistoß aus 20 Metern in halblinker Position auf das FCE-Tor, Stemmler schien den Ball zu haben. Schiedsrichter Max Strammke aber hatte den gehaltenen Ball im Gegensatz zu Stemmler bereits hinter der Linie gesehen. Er entschied auf Eigentor des Torwartes. Die Gastgeber verzichteten auf Proteste und legten stattdessen kurz darauf mit dem 4:3 nach. Grünberg hatte nach einem Konter per Flachschuss getroffen. Danach setzten die Gastgeber erfolgreich auf Zeitspiel, die Gäste besaßen nur noch eine Kopfballchance durch den freistehenden Groll (78.).

FCE-Trainer Andreas Schmidt: „Das war ein Spiel mit vielen Aufs und Abs. Sachsenhausen ist für mich ein Spitzenteam, gegen das meine Mannschaft taktisch diszipliniert gespielt hat. Wir haben den Gegner aus dem Spiel genommen, seinen Rhythmus gebrochen und selbst spielerische Akzente gesetzt. Auch vom 0:1 haben sich die Spieler nicht einschüchtern lassen. Bis auf den Freistoß zum 1:1 waren alle unsere Treffer schön heraus gespielt.“

FC Eisenhüttenstadt: Martin Stemmler – Michel Becker, Carsten Hilgers, David Steinbeiß – Lukas Szywala (59. Christoph Krüger), Christoph Nickel, Tony Raddatz (90. Nico Fischer), Tony Wernicke – Mariusz Wobaum – Danny Grünberg (87. Ibrahim Ngum), Georges Florent Mooh Djike

Schiedsrichter: Max Stramke (Elsterheide) – Zuschauer: 122