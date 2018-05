Mehr Emotionen als Ballsport

Ingo Muhme

Britz Der Druck, auf der Flucht dem Abstieg zu entrinnen, erzeugte im Sechs-Punkte-Spiel der Fußball-Landesklasse Nord zwischen den Tabellennachbar Fortuna Britz und Blau-Weiß Wriezen nur eine magere Nullnummer.

Gerade auf Britzer Seite waren die Vorzeichen in personeller Hinsicht schon katastrophal. Ex-Trainer Frank Ploen, der auch zum Kader gehört und nicht mitmachen konnte, zeigte vor Spielbeginn auf die Anfrage nach Ausfällen nur auf die Zuschauerbänke. Dort hatten mit Familie Peters, Jeffrey Neumann und Erik Klein schon sehr wichtige Stammkräfte Platz genommen. Wriezen hingegen konnte personell fast aus dem Vollen schöpfen.

So war es nur logisch, dass Fortuna sich sehr defensiv präsentierte und den Hausherren bis zur Mittelline das Feld überließ. Doch der Ideenreichtum der Blau-Weissen endete zu oft an der Britzer Demarkationslinie. „Uns fehlte heute einfach der Mut“, monierte Wriezen Coach Christian Wegner den lethargischen Auftritt seiner Jungs. Denn mehr als eine Handvoll Halbchancen sprang nicht heraus. Auf Gästeseite kam man zwar einige Male in den Genuss zu kontern, doch war das Strickmuster, den schnellen Christian Tobien mit langen Bällen auf die Reise zu schicken, in der Endkonsequenz zu ungeeignet und durchschaubar.

Die Partie war zäh wie Leder, bot nur wenig Zweikampf, der es dann aber in sich hatte. Dabei versäumte der recht unsicher wirkende Referee Toni Stabrey, konsequenter durchzugreifen. Britz regte sich zurecht auf, wurde man doch einige Male im Kampf um den Ball mit dem Arm im Gesicht getroffen. Aber auch Fortuna hatte mit Rayk Kletzin einen „Rustikalo“ in seinen Reihen. Der bewegte sich in fast jeden Zweikampf am Rande der Legalität und leider auch manchmal darüber.

Das torlose Halbzeitergebnis zeigte zufriedene Gäste. Christian Wegner hingegen schien schon angefressen, schaffte es scheinbar aber doch, seiner Truppe im Halbzeitgespräch mehr Mut einzuflößen.

In der 48. Minute brannte es im Britzer Strafraum lichterloh. Den Abschlussversuchen der Hausherren stand gemeinschaftliche Kompaktheit entgegen, um schlussendlich die Kugel von der Linie zu kratzen. Ganze zehn Minuten fruchtete das Blau-Weisse Vorhaben, doch in der Erfolglosigkeit verfiel man wieder in alte Muster. Zwar blieb die Qualität der Partie im unteren Niveau, aber auf Grund der zunehmenden Intensität wurde es irgendwie spannender. Nach einer Flanke von der rechten Seite und einem geschlagenen Keeper Patrick Görlitz lag der Ball im Britzer Tor. Doch Schiedsrichterassistent Jonas Hirchert hatte einen Zweikampf falsch bewertet und sehr zum Leidwesen der Wriezener den Treffer aberkannt. Beim Hochsteigen des Torstehers zur Ballabwehr wurde er vom eigenen Spieler und ohne, dass ein Gegenspieler in der Nähe war, attackiert und zu Fall gebracht (65.). Die Gemüter der Hausherren waren verständlicherweise am Überkochen, aber auch Britz war zornig über die in dieser Situation sehr unpassenden und unsportlichen Ansagen des Stadionsprechers.

Die Folgezeit lebte mehr von Emotionen als vom Ballsport. Fortunas Reifen waren runter, man kämpfte aber aufopferungsvoll und stemmte sich mit aller Gewalt gegen eine mögliche Niederlage. Doch Wriezen fehlte schon etwas die Qualität und vor allem auch der Mut, wenigstens die Brechstange rauszuholen. Zwar hatte man mit Paul Stiehm einen auffälligen und agilen Angreifer auf dem Platz, der aber gerade im Abschluss nicht den glücklichsten Eindruck hinterließ. In Unterzahl, Maximilian Roch musste mit Ampelkarte runter, hätte Britz nach Konter und Abschluss durch Max Schulz fast noch den Siegtreffer erzielt. Doch fehlte dem Jungen die Kraft, zielgerichtet einzuschieben oder einen seiner mitgelaufenen Kollegen in Szene zu setzen (93.).

„Wir laufen momentan absolut auf dem Zahnfleisch, vier Spieler plus Verletzte mussten ersetzt werden. Das hat das Spiel ganz klar gezeigt. Wir haben in der letzten Minute den Lucky Punch auf den Füßen, aber das 0:0 unterschreibe ich auch so“, resümierte Fortunas Trainer Enrico Jürgens nach Spielende nicht ganz unzufrieden.

Sein Gegenüber Christian Wegner wirkte viel unentspannter und auch ein wenig enttäuscht. „Das Unentschieden geht irgendwie schon in Ordnung, obwohl das nicht gegebene Tor schon einen faden Beigeschmack verbreitet. Gegen so einen dezimierten Gegner muss einfach mehr herauskommen.“

Britz: Görlitz, Haase, Roch, Schulz, Kletzin (86. Fritzsche), Neumann, Schulz, Scheuerecker, Samuel, Franken, Tobien