Als Raupe in den Mai getanzt

Elke Lang

Kummersdorf Dass es in Kummersdorf feste Tradition ist, am 30. April einen Tag der offenen Tür der Freiwilligen Feuerwehr zu veranstalten und das mit einem Tanz in den Mai zu verbinden, weiß Ortschronistin Jessica Tanke. Den immer bei dieser Gelegenheit aufgehängten Maikranz hat sie jedoch in diesem Jahr zusammen mit Vanessa Radam und Rainer Kuschur ganz anders gestaltet: Echte Blüten wurden in Weide und Birke gebunden. Statt der Bänder hatten sie als Schmuck dekorative rote und gelbe Schleifen angebracht.

Das Prachtstück wurde zusammen mit dem Pfosten feierlich durch Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr an seinen Platz getragen. Dazu erklang traditionell „als Ehrenbezeugung für die alten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Kummersdorf“ der Bläsermarsch „Alte Kameraden“, wie Ortsvorsteher Enrico Graß als Moderator und DJ erklärte. Den Tanz in den Mai eröffneten Kinder der örtlichen Kita „Buratino“ im Alter von zwei bis sechs Jahren. Die Erzieherinnen hatten zusammen mit der Leiterin Bianca Wankmüller Lieder „rund um den Frühling“ einstudiert. Das Lied von der „Raupe Nimmersatt“ wurde von den Kindern getanzt und gesungen. Bei dem rockigen Abschlusslied „Stampf und Klatsch“ stampften und klatschten die vielen Zuschauer kräftig mit. Für das leibliche Wohl sorgten die Mitglieder des Freiwilligen Feuerwehrvereins: Jürgen und Marco Ohl am Grill sowie Heike Höpfner und Sandra Graß am Verkaufsstand.

„Das Fest hat für uns große Bedeutung, denn der Frühling bringt viel Aufschwung, und wir hoffen, viele neue Löschkids, Kameradinnen und Kameraden dazu zu gewinnen“, so Löschgruppenführer Sven Zimmermann. Für die zukünftigen Kinder der Freiwilligen Feuerwehr und ihre Eltern standen die Jugendwarte Daniel Briesenick, Christine Schattschneider und Melanie Fähnrich als Ansprechpartner bereit.

Außerdem war Stefan Schattschneider im Einsatz, um je Fahrt mit dem Tragkraftspritzen­fahrzeug fünf Kinder nach Alt Stahnsdorf und zurück zu fahren – „für die Kids ein Highlight“, weiß Sven Zimmermann. Falko Thieme war mit seinem Feuerwehrdienstleistungsservice vor Ort, „um die Feuerwehr wegen des Personalmangels bei der Werbung neuer Mitglieder zu unterstützen“, wie er sagte.

Er hatte Mathias Taeger mitgebracht, der auf Unterweisung zur Ersten Hilfe spezialisiert ist. Seine Einladung zu Übungen mit der Reanimationspuppe und zur Wundversorgung wurde gern angenommen.