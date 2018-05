Maifeiern mit politischen Akzenten

Cornelia Link-Adam

Fürstenwalde Gleich mit zwei Maifeiern ist am Dienstag in Fürstenwalde der seit mehr als 120 Jahren bestehende Tag der Arbeit gewürdigt worden. Die SPD lud in den Heimattiergarten ein, die Linke an die Kulturfabrik.

Wer am Vormittag in den Heimattiergarten wollte, musste Geduld und lange Fußwege auf sich nehmen. Zugeparkt war die Dr.-Wilhelm-Külz-Straße von den Weberhäusern bis zum Festplatz. Auf dem Gelände des Tierparks verteilten sich die Besucher. Viele Familien mit Kindern waren gekommen, um sich am arbeitsfreien Tag die Tiere anzusehen. Beliebt waren die Ziegen im Streichelzoo, geritten wurden rege auch etliche Ponys. Das mochte auch Zarah Valentina Bartloff (4) aus Wendisch Rietz. Ihre Eltern lobten das Fest, auch das Bühnenprogramm, bei dem sie sich mehrere Stunden amüsierten.

Voll war es vor der Bühne, auf der es ein buntes Programm mit Tanz, Musik und Artistik gab. Viele lokale Gruppen traten auf und bekamen Applaus, wie die Happy Dancers aus Steinhöfel, oder eine arabische Kindertanzgruppe aus Fürstenwalde. Zwischendurch gab es kurze Ansprachen: „Politische Gespräche werden an anderer Stelle geführt, heute sind wir hier, um gemeinsam zu feiern“, betonte die SPD-Landtagsabgeordnete Elisabeth Alter, kaum dass sie mit Tierpark-Chef Uwe Drewitz die Urkunde an Vertreter der FAW-Oberschule für die Patenschaft des Steinkauz übergeben hatte. Dafür hatten die Schüler rege vorab Altpapier gesammelt.

An den Ständen gab es noch viele Mitmachangebote für Jung und Alt. Imker Holger Ackermann klärte über die Bienen auf und ließ Wachskerzen gießen, die Christophorus-Werkstätten ließen Nistkästen bauen, bei der Gefas konnte man Holz-Herzen bauen und auch das Töpferstudio vom CTA Kulturverein Nord war präsent.

Für den Kuchen sorgte der SPD-Ortsverein. Deren Chefin Juliane Meyer räumte ein, dass man die Sozialdemokraten beim Familienfest erst auf den zweiten Blick findet. Zudem steuerte die SPD wieder 500 Euro für das Bühnenprogramm bei. „Aber es gibt bereits Überlegungen, am 1. Mai mal mit einem anderen Format zu feiern.“

Weit mehr auf politische Themen setzte die Fürstenwalder Linke bei ihrem zeitgleich stattfindenden Familienfest rund um die Kulturfabrik. Beim Gewerkschafter-Frühschoppen spielten nicht nur die Fürstenwalder Stadtmusikanten, sondern führte der Stadtverbandsvorsitzende Stephan Wende auch kurze Interviews wie mit Parteikollegen wie Jutta Bargenda zu Themen wie Bürgermeisterwahl, Bürgerbudget und Zuschüsse für Freie Schulen. Dazu verkaufte er selbst gemachte Soljanka, die viel Lob bekam. Aber auch Waffeln, Kuchen, Schmalzstullen (auch vegan) und Grillwurst kamen gut an.

Klare Worte zum Thema Arbeit fand bei der nicht so überlaufenen Veranstaltung auch Lothar Köppe von der IG Bauen-Agrar-Umwelt. Der Ortsgruppen-Chef war mit etlichen Kollegen wieder da, um politisch zu sensibilisieren, sich in Gewerkschaften zu engagieren. „Überall fehlen den Baufirmen aktuell die Leute, obwohl sie schon übertariflich zahlen.“ Das Problem sei hausgemacht. „Viele Chefs sind selbst schuld, weil sie nicht ausgebildet haben. Das muss sich ändern.“

Gefeiert wurde an der Kufa bis in den Abend auch noch mit Ostrock-Hits, gespielt von „Die Zunft“. Für Abwechslung sorgten zudem Info-Stände der Linken, auch ein Bücher- und Blumenmarkt des Sozialträgers Gefas. Außerdem verkaufte Verleger Wiljo Heinen (Berlin) – auch er mit Nelke am Knopfloch – erstmals viel linke Literatur. „Das läuft besser als gedacht.“