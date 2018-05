Vom Praktikum zum Ausbildungsvertrag

Bernhard Schwiete

Fürstenwalde (MOZ) Sie sind gefragt wie nie – Brandenburgs Handwerker. Ihre Berufe vereinen klassische Fertigkeiten mit moderner Technik. Wir zeigen, was junge Leute im Handwerk werden können und stellen Betriebe vor, die ausbilden. Heute: die Andres GmbH aus Fürstenwalde.

Klagen über Fachkräftemangel im Handwerk hört man ständig und allerorten. Max Devin sieht das ein wenig anders. „Wir dürfen uns über Fachkräftemangel nicht beschweren, wenn wir nichts dagegen tun“, sagt der Geschäftsführer der Andres GmbH aus Fürstenwalde. Und der Firmenchef handelt. Vor zwei Jahren übernahm er das Unternehmen, nachdem die langjährige Geschäftsführerin Ingrid Andres aus Altersgründen ausgeschieden war, und im Jahr nach seinem Einstieg stellte er einen Auszubildenden ein – den ersten bei der Firma Andres nach sechs Jahren Pause.

Der junge Mann erlernt den Beruf des Kfz-Mechatronikers mit dem Schwerpunkt Nutzfahrzeuge. Die Andres GmbH ist vor allem bekannt für Gabelstapler. Die Fahrzeuge werden vom Unternehmen verkauft und vermietet, vor allem aber zur Reparatur ins Haus gebracht. „Das ist unser wichtigstes Themenfeld“, sagt Devin. Außerdem beschäftigt sich die Firma, die im Gewerbegebiet an der Lindenstraße ansässig ist, auch mit Flurförder-, Reinigungs- und Lagertechnik. Kunden sind Fürstenwalder Großbetriebe wie das Reifenwerk von Goodyear Dunlop und der Windturmteil-Hersteller Reuther STC, aber auch Handwerksbetriebe, Holzhändler und Wertstoffhöfe. „Ein Großteil kommt aus der Region, wir haben aber auch Kunden aus Berlin und aus bis zu 100 Kilometern Entfernung“, sagt der Geschäftsführer.

Bei seiner Personalstrategie setzt Devin, der insgesamt 20 Mitarbeiter beschäftigt, den im vergangenen Jahr eingeschlagenen Weg fort. Im Herbst beginnt ein zweiter Auszubildender seine Lehre im Hause. Die Auswahl hat der Geschäftsführer schon getroffen. Es wird Benny Becskei aus Fürstenwalde. Der 16-Jährige ist im Hause schon fast so etwas wie etabliert. Seit fast einem Jahr ist er regelmäßig als Praktikant bei der Andres GmbH im Einsatz, zurzeit jeden Montag und jeden Dienstag. Becskei besucht die 10. Klasse der Oberschule in Müllrose, nach einem Modell für „Praktisches Lernen“, bei dem der regelmäßige Einsatz in einem Unternehmen Bestandteil des Konzepts für die letzte Jahrgangsstufe vor dem Schulabschluss ist.

Dass er der nächste Auszubildende bei den Gabelstapler-Spezialisten wird, stand relativ schnell fest. „Es passt einfach“, sagen Max Devin und Benny Becskei unisono. „Es ist ein nettes Umfeld hier, dadurch macht die Arbeit automatisch Spaß“, sagt der Praktikant. Andersherum konnte Devin seinem jüngsten Schützling nach einer Phase der Einarbeitung schnell eigene kleine Aufträge erteilen, zum Beispiel die Reparatur von Elektro-Ameisen. „Ich gucke nach, was nicht stimmt und beseitige dann den Fehler“, sagt Becskei. Und wenn er doch mal Hilfe brauche, dann frage er eben Kollegen, von denen er dann wieder Neues lerne. „Er hat gezeigt, dass er es kann. Man merkt, dass er sich für die Arbeit interessiert und auch praktische Fähigkeiten mitbringt“, sagt Devin.

Benny Becskei wird sich bei seiner Kfz-Mechatroniker-Ausbildung auf das Thema System- und Hochvolttechnik spezialisieren. „Bei Gabelstaplern gibt es noch viel stärker als beim Automobil den Trend vom Verbrennungs- zum Elektromotor“, erläutert der Geschäftsführer. Die Spezialisierung der Ausbildung sei die Antwort auf die E-Mobilität. Ziel der Ausbildung sei auf jeden Fall, die Nachwuchskraft danach zu übernehmen. „Einige ältere Kollegen scheiden bald aus, und wir sind auch auf Wachstum ausgerichtet“, so Devin.

Und kommt auch bald der Auszubildende Nummer drei? „Ob wir jedes Jahr einstellen, müssen wir sehen. Mehr als zwei Azubis sind erstmal nicht angedacht“, kündigt der Chef an. Aber Praktika seien jederzeit möglich. Wozu solch ein Einstieg führen kann, zeigt das Beispiel von Benny Becskei.