Schönheitskur für Puppen

Anja Rütenik

Netzeband Schon seit 20 Jahren eröffnet die Geschichte „Unter dem Milchwald“ um den Alltag in einer walisischen Kleinstadt die Theatersaison im Gutspark Netzeband. Auch in diesem Sommer kommt das Stück wieder auf die Bühne.

Derzeit werden die insgesamt 53 Puppen für die kommende Saison flottgemacht. Die vergangenen Einsätze haben ihnen ordentlich zugesetzt: Die Figuren, von denen jeder der Laiendarsteller drei bis vier bewegt, sind teilweise vom Regen zerbeult, die Hände kaputt und die Kostüme verschmutzt. Am kommenden Wochenende sollen die Ausbesserungsarbeiten beendet werden, berichtete Susanne Moehrcke vom Laien-Ensemble. Die Generalproben für das Stück finden dann Mitte Juni statt.

Gespielt wird „Unter dem Milchwald“ in diesem Jahr am 22., 23., 29. und 30. Juni. Beginn ist jeweils um 20.30 Uhr, Karten kosten im Vorverkauf ab 22,50 Euro, ermäßigt ab 17,50 Euro, an der Abendkasse ab 19 beziehungsweise 25 Euro. Weitere Infos, Karten und das komplette Programm des Theatersommers unter www.theatersommer-netzeband.de.