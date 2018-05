Musik und Mindestlohn

Bernhard Schwiete

Beeskow (MOZ) Zahlreiche Besucher sind am Dienstag zur Maifeier auf die Beeskower Spreeinsel gekommen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) bot eine Mischung aus politischem Programm und Familienunterhaltung. Landrat Rolf Lindemann hielt eine engagierte, lange Rede.

Nur Politik allein funktioniert nicht, wenn man möglichst viele Gäste anlocken will. Diese Ansicht vertrat am Dienstag Ingrid Freninez, die Vorsitzende des Kreisverbandes Oder-Spree des DGB. Also hatte sie das Programm zum Tag der Arbeit in der Kreisstadt diesmal als Familienfest konzipiert, um gleichzeitig aber auch „wachzurütteln“, wie sie sagte. Beides gelang durchaus, das Veranstaltungsgelände auf der Spreeinsel war von Anfang an gut gefüllt, und vor allem zu Beginn ging es nicht nur um Unterhaltung, sondern auch um ernste Angelegenheiten.

Den guten Besuch gleich zum Auftakt um 11 Uhr führte Ingrid Freninez vor allem auf ihren Schachzug zurück, den Fanfarenzug Eisenhüttenstadt zu engagieren. Dieser bot den Gästen einen eindrucksvollen musikalischen Start in den Tag. Später traten auch noch die Storkower Singgemeinschaft und das Mixdorfer Schlaubegetümmel auf.

Vertreten bei der Maifeier waren auch zahlreiche Parteien. Bei der Begrüßung standen Vertreter von CDU und Deutscher Kommunistischer Partei (DKP) einträchtig nebeneinander und hielten sogar Smalltalk, außerdem vor Ort waren SPD und Linke. Eine Neuigkeit gab es auch bei der Auswahl des Redners. Statt eines DGB-Vertreters trat Landrat Rolf Lindemann (SPD) ans Mikrofon. Seine lange Ansprache kommentierte Ingrid Freninez in ihrer Moderation direkt im Anschluss mit den Worten: „Das war ganz schön viel. Das muss ich erstmal sacken lassen“.

Lindemann sprach unter anderem über den Mindestlohn. „Er ist ein wichtiger Meilenstein, aber beileibe noch keine faire Entlohnung“, sagte er. Auch zum Thema Flüchtlinge bezog er eindeutig Stellung. „Flüchtlinge sind keine Kontingente, sondern Frauen, Männer und Kinder.“ Kritiker der Flüchtlingspolitik von Bundeskanzlerin Angela Merkel bezeichnete er als „Klugscheißer“. Auch durch unterlassene Hilfeleistung mache man sich schuldig, so der Landrat.

Bei den Gästen kam die Mischung aus Politik und Unterhaltung gut an. „Das ist genau der Grund, warum ich hier bin“, sagte etwa Reinhard Nowotny, der aus Ranzig gekommen war. Silvia Wagner und Bernd Hausadowski aus Beeskow berichteten, schon seit DDR-Zeit jedes Jahr zur Maifeier zu gehen. Politisch sahen sie den Tag aber eher weniger. „Es ist einfach schön, mal unter Leute zu kommen“, sagten sie bei Bratwurst und Brause.

Vor allem das Kinderprogramm lockte Marko Medejczyk und seine sechsjährige Tochter Maira an. „Für uns ist das ein Familienausflug“, sagte der Beeskower. Die Clowns Freddy und Peppi waren vor Ort, im Festzelt trat Zauberer Mago Bernar auf, erstmals war auch eine Hüpfburg aufgebaut. Warteschlangen auf der Spreeinsel bildeten sich nicht an den Info-Ständen von Parteien und Gewerkschaften, sondern bei Imbiss und Getränken.