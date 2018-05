Erster Kontakt zu Eigentümer des Lunik

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Es war eines der großen Streitthemen im Bürgermeisterwahlkampf: Das ehemalige Hotel Lunik und seine Zukunft. Wobei sich nicht so sehr die drei Bürgermeisterkandidaten uneins waren. Viel mehr ließen die Eigentümer der Immobilie in der Straße der Republik im September des vergangenen Jahres über einen Sprecher mitteilen, dass sie über acht Jahre versucht hätten, mit Bürgermeisterin Dagmar Püschel eine Lösung zu finden. Man habe sich von von der Bürgermeisterin mehr Flexibilität, mehr Engagement und Enthusiasmus gewünscht. Es sei die Erkenntnis gereift, „dass es mit dieser Bürgermeisterin nicht zu einer Lösung kommen wird.“ Dagmar Püschel sah das damals natürlich völlig anders, sah den Eigentümer in der Pflicht.

Inzwischen gibt es einen neuen Rathaus-Chef und wie Frank Balzer kürzlich bei einer Pressekonferenz zu seiner 100-Tage-Bilanz sagte, spielte auch schon das Thema Lunik eine Rolle. „Ich hatte vor gut zwei Wochen den ersten Kontakt zu Vertretern des Eigentümers des Luniks“, sagte Balzer. „Ich hatte mich schon daran gesetzt, einen Brief zu schreiben, um aus unserer Sicht die Wichtigkeit des Einzeldenkmals in der Stadt darzustellen“, so Balzer.

Zwischenzeitlich hat sich nun ein Gespräch mit Vertretern einer Rechtsanwaltskanzlei ergeben, die die Immobiliengruppe vertritt, der auch das Lunik gehört. Zunächst ging es um einen ersten Kontakt, noch nicht um konkrete Vorschläge, erklärte der Bürgermeister. Weitere Kontakte sind vereinbart worden.

Eine mögliche Option, die auch schon Dagmar Püschel ins Spiel gebracht hatte, ist, dass die Stadt das Lunik kauft. Bisher war es der Stadt aber angesichts der schwierigen Haushaltssituation nicht möglich, fremdes Eigentum zu erwerben. Da hätte die Kommunalaufsicht ihr Veto eingelegt.

Eine weitere Hürde, an der auch schon andere Kaufinteressenten gescheitert sind, ist, dass der Eigentümer das Lunik nur im Paket verkaufen will, und zwar mit den ehemaligen Bettenhäusern in der Karl-Marx-Straße und im Stadthafenweg. Diese Immobilien stehen schon seit Jahren leer, sind nicht zuletzt durch Vandalismus völlig marode. Frank Balzer will deshalb auch von den Eigentümern wissen, was die Objekte einzeln kosten. Für die Stadt, so hatte es Dagmar Püschel im vergangenen Jahr gesagt, ergebe sich eventuell die Möglichkeit als Eigentümerin, mit Fördermitteln das Denkmal zu sanieren.

Derweil kann offensichtlich auch ein Zaun um das Objekt nicht verhindern, dass das Lunik immer mehr verfällt, Fenster kaputt gehen oder gar nicht mehr geschlossen werden. Frank Balzer erklärte, die Denkmalbehörde habe angekündigt, energischer aufzutreten.