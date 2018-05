Bohrgerät für neue Rohre

Bettina Winkler

Buchholz (MOZ) Der Fürstenwalder Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung wird in dem Bereich in Vorbereitung der geplanten Straßensanierung durch den Landkreis Oder-Spree die Trinkwasserleitung auf mehreren Hundert Metern erneuern. Dafür gab es in der vergangenen Woche schon drei Suchschachtungen durch die ausführende Firma Tiefbau Meyer. „Ab Mitte dieser Woche soll dann ein großes Bohrgerät für die grabenlose Verlegung der neuen Kunstoffrohre, die die alten aus Asbest und Beton ersetzen sollen, anrücken“, teilte Detlef Waldner vom Wasserverband mit. Bis Ende Mai sollen die Arbeiten laufen. Die Wasserversorgung für die Anwohner wird dadurch nicht beeinträchtigt. Die Zufahrten zu den Grundstücken sollen freigehalten werden. „Werden die Anlieger an die neue Leitung angeschlossen, kann es kurzzeitig zu Engpässen in der Wasserversorgung kommen“, sagt Detlef Waldner. Voraussichtlich ab 22. Mai bis Ende Oktober laufen dann die Straßenbauarbeiten im Kreuzungsbereich Richtung Gölsdorf an, die eine Vollsperrung erfordern.