Das Erste in Ostbrandenburg

Gabriele Rataj

Neuenhagen (MOZ) Am Ende stimmte die vorab avisierte Uhrzeit schon irgendwie. Zwischen 17 und 22 Uhr, war angekündigt worden, kommt der MRT (Magnetresonanztomograph) für das zukünftige Ärztehaus in der Hauptstraße. Das bedeutete am Freitag für die Öffentlichkeit vor allem, Straßensperrung. Gegen 17.30 Uhr erwischte der MOZ-Fotograf einen Moment, bevor die Spezialisten der Transportfirma das mehrere Tonnen schwere, hochsensible medizinische Gerät ins Innere des Gebäudes einschwenkten.

Ein langwieriger und für die Beteiligten aufregender Akt stand damit kurz vor seinem Ende. Spezialtransportfirma und Kran ordern, Genehmigungen einholen, Schilder besorgen, Straße sperren, alles aufbauen und installieren. Außerdem musste die aus Japan kommende Magnetspule bis zu ihrem Einbau in die „Röhre“, wie der Volksmund den Kernspintomographen nennt, durch Helium gekühlt werden, was in Neuenstadt am Kocher passiert.

Es sei schon eine ganze Menge Aufwand gewesen, um den – laut Aussagen der Shiva Medicare GmbH ersten MRT für ein Ärztehaus Ostbrandenburgs – genau dorthin zu befördern, hieß es von Mitarbeitern der Shiva Medicare Group. Die beiden Flügeltüren in der Seitenfront des Gebäudes mussten dazu ebenso herausgenommen werden, wie die Türzarge und der Zaun am Grundstück entfernt wurden. Dann erst konnte die gewaltige Trommel, am Kranhaken schwebend, vorsichtig zur Hauswand gelenkt und anschließend durch das geöffnete „Nadelöhr“ hineingeführt werden. Von Denkmal- bis Brandschutz waren bis hierher viele Genehmigungshürden zu überwinden.

Damit ist die Eröffnung des kompletten Ärztehauses einen wichtigen Schritt weiter. Alle anderen Praxen von der Psychologie über die Radiologie und Physiotherapie bis zur Ergotherapie sollen nun Schritt für Schritt fertig werden. Dann auch soll das Café im Pavillon übergeben werden. Es gibt auch noch Verhandlungen mit weiteren Facharztpraxen. (rj/Iv)