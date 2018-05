Politischer 1. Mai in der Uckermark

Blick in den Himmel: Andreas Hungeling (r.) erklärt das neue Teleskop in der Greiffenberger Sternwarte. © Foto: Oliver Voigt

Schwedt (MOZ) Gewerkschaften streiten für höhere Löhne, die Uckermark-CDU will der SPD das Landratsmandat abnehmen, die Linke verlangt „Kitas statt Kanonen“. Der 1. Mai im Landkreis ist politisch wie seit Jahren nicht. Doch gefeiert wird trotzdem überall auf dem Lande.

Es rumort im Landkreis. Während die Wirtschaft schon nicht mehr weiß, wie sie ihre Aufträge beherrschen soll, knurren Angestellte und Arbeiter über das Niedriglohnland. Gerade hat der öffentliche Dienst einen für ihn akzeptablen Abschluss hingelegt. In der Volkssolidarität wie überall in der Pflege gärt es. Auf dem Bau droht die Gewerkschaft mit dem Lahmlegen von Baustellen, wenn die Arbeitgeber nicht bald etwas drauflegen und vor allem die Ausbildung verbessern. Die Menschen wollen teilhaben am Wohlstand. „Stattdessen sind wir Spitzenreiter im Niedriglohnbereich“, ärgert sich Marianne Wendt vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Sie verlangt eine politische Schranke gegen die um sich greifende Tarifflucht. Nur noch 25 Prozent der Arbeitgeber seien in Verbänden organisiert. Alle anderen würden irgendwie nach dem freien Markt bezahlen. In ihrer Rede am Schwedter Bollwerk vor großem Publikum fordert sie die Bundesregierung auf, endlich zu arbeiten. Was gerade geschehe, höre sich nicht nach einer erfolgreichen Koalition an. „Und an die Reichen trauen die sich auch nicht ran.“

Marianne Wendt ist an diesem kämpferischen Maitag gewissermaßen der Mittelpunkt. Ihr DGB-Stand befindet sich genau zwischen dem Bollwerk-Fest der SPD – schon auffällig durch den markanten roten Barkas des Landtagsabgeordneten Mike Bischoff - und dem Maifest der Linken bei Fischer Zahn. Die beiden Schwedter Parteiverbände finden nicht zusammen, es liegt wohl an Personen. Dabei ist die SPD auf die Linken-Wählerstimmen am bevorstehenden Wahlsonntag angewiesen, um Landrat Dietmar Schulze im Sattel zu halten. Der taucht bewusst leger in Angel-Kleidung auf und mischt sich mit Bratwurst unters Volk.

Der Schwedter SPD-Bürgermeister Jürgen Polzehl wirbt für stabile Verhältnisse in seiner Stadt. Nur durch Investitionen der Industrie könne sich ein modernes Schwedt entwickeln. „Wir werben für Zuzug und brauchen dafür eine bessere Anbindung.“

Die Linken sehen sich Seite an Seite mit den Gewerkschaften. Mindestlohn von zwölf Euro und Vollarbeitszeit zwischen 28 und 35 Stunden verlangt Sylvia Anklam vom Stadtverband Schwedt. Wie soll man das bezahlen? Antwort: „Kitas statt Kanonen“. Steuergelder für Waffen und Aufrüstung würden dringender für den Aufbau der sozialen Infrastruktur in der Gesellschaft benötigt. Uraltes Thema der Linken bleibt die Forderung nach Frieden überall auf der Welt, besonders in Syrien.

Die Bürgergruppe „Wir sind Deutschland“ weist ganz in der Nähe der Bollwerkfeier auf Missstände in der Politik hin und kritisiert zum Beispiel den Vermietungsleerstand in Asylunterkünften, die höhere Abgabenlast für alle Menschen und andere Dinge.

In Angermünde geht es nicht ganz so politisch zu. Hier hievt die Feuerwehr am Vorabend des 1. Mai am Rathaus den großen Maibaum in die Höhe, beobachtet von einer großen Volksfestmenge.

Laut wiehernd startet Zichow in den Mai. Der Pferdemarkt auf dem Sportplatz zieht Kenner, Reiter und Halter in das Dorf. Pferde dürfen hier sogar Fußball spielen.

Greiffenberg steht komplett im Zeichen der Tomate. Massenandrang auf die begehrten Pflanzen der Schaugärtnerei. Am Markt feilschen Käufer um den besten Preis bei Kunst und Trödel. Die evangelische Kirchengemeinde sammelt derweil auf dem Pfarrhof Spenden für den sanierungsbedürftigen Kirchturm, verkauft Kuchen, gebrauchte Fahrräder und Bilder. Und der Ortsverein schaut durchs große Rohr in der geöffneten Sternwarte.