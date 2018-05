Finows Straßennamen vorgestellt

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) 100 Jahre Wasserturm, 90 Jahre Stadtteil und 15 Jahre Förderverein: In Finow gibt es 2018 mindestens drei Jubiläen zu feiern. Ein bedeutendes Geburtstagsgeschenk bereitet der Förderverein Finower Wasserturm und sein Umfeld, unterstützt vom Verein für Heimatkunde zu Eberswalde, allen Geschichtsinteressierten selbst: das erste Straßennamenverzeichnis für Finow, zusammengestellt zu einer mit Fotos, Fakten und Histörchen angereicherten handlichen Broschüre, die am Montagnachmittag der Öffentlichkeit vorgestellt wurde.

Das mehr als 100 Seiten starke Büchlein hat in Karl-Dietrich Laffin einen Autor, der sich wie sonst vielleicht nur noch Finows ehemaliger Ortschronist Arnold Kuchenbecker mit dem Wasserturm und mit dem Stadtteil auskennt. Der Vorsitzende des Eberswalder Kulturbundes ist Vorstandsmitglied im herausgebenen Förderverein und gehört zudem dem Heimatkundeverein an. An der Veröffentlichung haben zudem Klaus Rohlfien, Christina und Eberhard Wühle, Heidemarie und Martin Appel sowie Otto Baaz mitgearbeitet. Die erste Auflage besteht aus 400 Exemplaren, deren Druck etwa 3000 Euro gekostet hat, die etwa zur Hälfte aus den Fördergeldern bezahlt werden, die von der Stadt Eberswalde für die Finower Jubiläumsfeierlichkeiten bewilligt wurden. Zur Präsentation des Buches hatten sich einige Mitautoren in der Galerieetage des Wasserturmes eingefunden. Überdies begleitete der Eberswalder Schauspieler Steffen Schortie Scheumann die Veranstaltung auf der Trompete, singend und als Rezitator. Sein nicht nur als Scherz gemeintes Fazit nach dem Vorlesen einiger Passagen zur Vergangenheit des Stadtteils lautete: „Ihr Finower seit von Eberswalde ganz schön untergebuttert worden. Dagegen müsst ihr etwas tun“. Die Antwort von Martin Appel, Finows evangelischem Pfarrer im Ruhestand, kam prompt. „Das passiert gerade“, lautete sein Beifall auslösender Zwischenruf.

Dem Stadtteil Eberswalde hatte der Heimatkundeverein bereits 2013 ein Straßennamenverzeichnis spendiert, das nach vier Monaten vergriffen war. Dessen zweite Auflage soll im November 2018 erscheinen. In der Perspektive ist eine gemeinsame Veröffentlichung für Eberswalde und Finow vorgesehen.(sk)

Das Straßennamenverzeichnis für Finow kostet fünf Euro und wird im Wasserturm und in der Tourist-Information verkauft.