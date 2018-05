Wenn die Stadt nachts vibriert ...

Am Waffeleisen: Silke Marten im „Café was mein Herz begehrt“ © Foto: Sergej Scheibe

Hans Still

Bernau (MOZ) Mehrere tausend Besucher brachten in der Nacht zum Dienstag bei der Bernauer Lokaltour die Innenstadt zum Vibrieren. Acht Gastronomen und eine Metzgerei sorgten, unterstützt von Live-Musikern und DJs, für beste Stimmung.

Danny und Heike hinterm Tresen der Gaststätte „Zum Zickenschulze“ haben voll zu tun, Zeit zum Reden gibt es kaum. „Wir brauchen mehr Bier“ ruft die eine der anderen zu, der Zapfhahn läuft ohne Pause. Vor dem Restaurant brennt die Luft. Die Berliner Band „Sonic Meltdown“ nimmt sich gerade den Police-Klassiker „Message in a bottle“ vor, einige Gäste tanzen begeistert mit, andere wippen im Takt. Die Menschentraube spricht für sich: Die Band trifft mit ihren Rockklängen genau den Nerv der Gäste, die es sich beim Bernauer Privatpils gut ergehen lassen. Ohne Anstehen funktioniert das leider nicht. Zwei junge Frauen und ein Mann rennen sich auf dem Bierwagen die Socken heiß, trotzdem ist bei den Gästen Geduld gefragt. Ähnlich das Bild vor der Taverne Kreta, die wieder Pitabrot verkauft. Eine immerhin 20 Meter lange Warteschlange hat sich mittlerweile gebildet, Manja und Mirko Steinführer gehören dazu. „Wir warten sowieso noch auf Freunde, da können wir auch Anstehen. Das Brot schmeckt jedenfalls immer sehr gut“, zeigen sich beide gelassen. Tavernen-Inhaber Aris Chopsonidis weiß sowieso Bescheid: Zwiebeln, Tomaten und Gyros kommen ins Fladenbrot, auch Pommes sind noch dabei.

Live-Musik hat auch das Team im „Café Mühle“ geordert. Wie schon im vergangenen Jahr singt „Paule“ seinen Gästen Songs zur Gitarre und in der Pausen gibt er den DJ. „Für mich ist das hier Wohnstube und Familie, wir kennen uns alle“, berichtet der Musiker, der vielen aus dem Panketaler Studio 7 bekannt ist.

Vor dem Bernauer Steintor schickt DJ Thomas Greunke gerade „La Macarena“ durch den Äther, die kleinen Tänzer Hanna Canitz und Jan Schröder tanzen sogar mit. Ansonsten fühlen sich geschätzt 400 Gäste der Lokaltour auf dem Platz wohl, an Getränken mangelt es jedenfalls nicht.

Gemütliches Gedränge auch in den Adler-Höfen, wo zunächst die Stände vom „Schwarzen Adler“ das Geschehen bestimmen. Longdrinks wie „Sex on the beach“ werden quasi im Minutentakt bestellt, auch der Imbiss-Stand ist dicht umlagert. Petra Haseloff, Bernauer Immobilienmaklerin, sieht das Gewusel mit großer Freude. „Ich treffe hier auch Bekannte aus Pankow, Wandlitz und Friedrichshain, Bernau ist mit der Lokaltour total angesagt.“ Nicht anders beurteilt der Bernauer Bürgermeister André Stahl die Entwicklung der Stadt. „Wir freuen uns über diese gelungene Aktion. Und besonders über den Becher-Pfand, denn so sauber war Bernau zur Lokaltour noch nie“, zeigt sich Stahl zufrieden.

Denny Habermann, der mit seinem Partner Falk Berbig die „Catalpa Cocktaillounge“ führt, sieht den Becherpfand von zwei Euro allerdings etwas kritisch. „Na klar ist das eine gute Sache, aber uns geht das Kleingeld aus“, stöhnt der junge Mann. Gerade drängt wieder eine größere Menschentraube in Richtung Diskothek der Cocktaillounge. „Wenn die alle ihre Becher abgeben, ist das Kleingeld wieder alle“, ahnt Habermann. Durchaus einverstanden ist er hingegen mit dem Zuspruch zur Lokaltour. „Das Wetter spielt uns natürlich voll in die Karten, die Leute haben einfach Lust auf Party.“