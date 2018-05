Sensationeller Feuerwehr-Film

Donnerwetter: So klein – so jung. Die Freiwillige Feuerwehr von Golm, hier aufgestellt zum Gruppenfoto beim 85. Geburtstag, hat einen Altersdurchschnitt von nur 32 Jahren. An Engagement und Nachwuchs mangelt es nicht. © Foto: Oliver Schwers

Oliver Schwers

Golm (MOZ) Historische Sensation: Auf der Geburtstagsfeier zum Jubiläum der Golmer Feuerwehr ist ein Super-8-Film von 1939 aufgetaucht. Der äußerst seltene Streifen zeigt Originalaufnahmen von Feuerwehrübungen und einem Fest in Golm, Fredersdorf und Polßen.

Männer mit Kaiser- und Hitlerbärten rennen über eine Wiese an eine Handdruckspritze, pumpen mit vereinter Kraft, bis das Wasser aus einem dünnen Schlauch gegen eine Scheunenwand prescht. Andere schleppen eine leblose Person in einer Zeltbahn auf einen Platz und zeigen Wiederbelebungsübungen. Drumherum stehen Frauen in Schürzen, ältere Herren mit Hut und Zigarre. Der Agfa-8-Millimeter-Streifen macht ein Fenster in die Geschichte von Golm, Fredersdorf und Polßen auf. Plötzlich erkennt man die Gründer der freiwilligen Feuerwehren wieder. Der Betrachter sieht mit großen Augen, wie mühselig damals Scheunen und Häuser den Flammen entrissen wurden. Die Kamera schwenkt auf ein Fest im Golmer Weinberg, wo zwei Scheunentore den Tanzboden markieren. Blaskapellen mit stolzen Uniformen spielen zum Tanz auf. Zu sehen ist auch die Gleichschaltung der Feuerwehr kurz vor Beginn des Zweiten Weltkriegs, denn die Verbände marschieren in Großformation und Gleichschritt unter dem Kommando eines Hakenkreuzträgers.

„Der Film ist plötzlich in Fredersdorf aufgetaucht“, erzählt Günter Rohde. Der Golmer Ortsvorsteher hat ihn in digitalisierter Form bekommen und vermutlich erstmals nach vielen Jahrzehnten wieder gezeigt. Während draußen die Party zum 85. Geburtstag der Wehr läuft, erkennt der Zuschauer im Gemeindehaus die Gründerväter in Aktion – wo hat es das schon gegeben?

An Erinnerungen mangelt es an diesem Geburtstag ohnehin nicht. Einsatzlisten berichten von Scheunenbränden, Unfällen, Stürmen und abgebrannten Strohpressen. Die Wehrleute erzählen von ihrer spektakulären Aktion, als sie nach der Wende ein zu großes Auto beschafften und damit die Garagenhöhe sprengten. Erst musste der Fußboden nach unten verlegt und dann doch eine neue Halle gebaut werden.

Darauf sind die 45 Mitglieder stolz. Der Altersdurchschnitt mit rund 32 Jahren nötigt den Gästen von umliegenden Feuerwehren und Amtsdirektor Reiner Schulz Respekt ab. Noch stolzer ist Wehrführer Andreas Millies auf den hohen Ausbildungsstand. Freiwillig geht die Truppe Steine sammeln, um Geld für neue Geräte und Ausrüstung zu beschaffen.

Und dann gibt es Sekt. Aber nicht zum Anstoßen, sondern zur Taufe: Das Löschfahrzeug bekommt den Namen Günter. Ein Dankeschön an Günter Rohde, den Vereinsvorsitzenden, ehemaligen Wehrleiter und umtriebigen Ortsvorsteher.