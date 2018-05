Wenn der Auspuff dröhnt

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Die Biker-Saison ist erst wenige Wochen alt. Da gibt es schon wieder Unfallmeldungen von teils schweren Stürzen. Und es gibt die hinlänglich bekannten Beschwerden – ob der Raserei und des Lärms. Der Motorradverkehr war deshalb auch Thema der jüngsten Sicherheitskonferenz im Barnim.

Alle Jahre wieder: Kaum ist die Saison gestartet, dröhnen nicht nur die Motoren, sondern fordern die betroffenen Kommunen lautstark ein härteres, konsequenteres Eingreifen der Polizei, schärfere Kontrollen. Ostern seien Beamte an den beiden wichtigsten Pisten, den bei Bikern besonders beliebten Strecken im Einsatz gewesen: an der Landesstraße Niederfinow – Liepe – Oderberg sowie an der Seerandstraße am Werbellinsee, erklärte Jens Starigk, Leiter der Polizeiinspektion Barnim, auf der Sicherheitskonferenz. „Aber das können wir nicht jedes Wochenende leisten.“ Zudem sei man für Lärmmessungen auf Technik aus der Direktion in Frankfurt (Oder) angewiesen, warb Starigk um Verständnis.

Darauf kann der Chef der Polizeiinspektion bei den leidgeprüften Anliegern allerdings kaum noch hoffen. Zumal sich die Erklärungsversuche der Uniformierten jährlich gebetsmühlenartig wiederholen und in den Ohren der Geplagten eher wie das Eingeständnis der eigenen Ohnmacht klingen. Der Landkreis Barnim wiederum setzt – neben Appellen an die Motorradfahrer – auf bauliche Maßnahmen. Wie Kreissprecher Oliver Köhler ankündigte, bereite man derzeit für den Kurvenverlauf zwischen Liepe und Oderberg einen Verkehrsversuch vor. Es sollen Sondermarkierungen mit Rüttelstreifen installiert werden, die auf eine Erhöhung der Aufmerksamkeit und auf eine Tempodrosselung zielen. Mit besagten Rüttelstreifen habe der Kreis bereits auf dem Börnicker Landweg in Bernau gute Erfahrungen gemacht.

Überhaupt sei die Entwicklung des Unfallgeschehens mit Motorradbeteiligung „durchaus positiv zu bewerten“, schätzte Marcel Kerlikofsky, Leiter der Barnimer Straßenverkehrsbehörde, ein. Die Schwere der Unfälle sei „weiterhin rückläufig“. Laut Kerlikofsky würden die Maßnahmen, die die Verkehrsunfallkommission zur Erhöhung der Verkehrssicherheit von Kradfahrern in den vergangenen drei Jahren beschlossen und umgesetzt hat, greifen. Die positive Entwicklung sei etwa an den beiden „Unfallhäufungsstellen“ am Werbellinsee erkennbar. Beispielsweise durch das Aufstellen von Kurventafeln mit neongelbem Hintergrund konnte die Situation entschärft werden, so dass die Standorte dort „nicht weiter beobachtet werden müssen“, erklärte Kerlikofsky.

Für die L 291/L 29 wiederum kündigte der Kreis – neben den Rüttelstreifen – Leitprofile an der Klosterbrücke an, die den schwer einzuschätzenden Kurvenverlauf besser verdeutlichen sollen. Und: „Die hohe Kontrolldichte zur Überwachung der gefahrenen Geschwindigkeiten soll beibehalten werden“, heißt es.

Doch das Tempo, die Raserei, ist nur das eine Problem. Als mindestens genauso schwerwiegend empfinden Bürger in Niederfinow die Lärmbelastung. Weshalb das Hebewerkdorf bzw. das Amt Britz-Chorin-Oderberg dort einen neuen Weg gehen will. Wie Amtsdirektor Jörg Matthes erklärte, habe die Verwaltung auf Empfehlung des Landkreises – den Gemeinderat vor einigen Wochen über ein erfolgreiches Pilotprojekt in Baden-Württemberg informiert.

Demnach sei es in Todtmoos im Schwarzwald per Kombination aus „Leitpfostenzählgeräten“ und Dialogdisplays gelungen, die Geschwindigkeits- und Schallpegelspitzen durch die Biker zu minimieren. Die Leitpfostenzählgeräte seien nämlich mit einem Radarsensor sowie einem Mikrofon ausgestattet. Nach den positiven Ergebnissen in Süddeutschland wolle sich die Verwaltung nun für einen Testlauf im Barnim stark machen. Und sich sowohl um Fördermittel für das Projekt wie auch eine wissenschaftliche Begleitung bemühen. Der Gemeinderat Niederfinow habe sich bereits dafür ausgesprochen, zwei eigene Dialogdisplays anzuschaffen. Zwei Tempomessgeräte gegen Vollgas also, die nur im Hebewerkdorf stationiert werden. Das Amt wiederum habe zwei Geräte angeschafft, die – mit wechselnden Standorten – jeweils an Unfallschwerpunkten oder Gefährdungspunkten aufgebaut werden, etwa vor Schulen.