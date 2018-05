Hier ist der Schaum Handarbeit

Das Bier in der Hand: Braumeister Peik Schauermann (48) kontrolliert jeden Tank einzeln auf seinen Geschmack – so auch das Ingwer-Bier in seiner Linken. Ganz ohne neue Technik geht es nicht, wie die neue Abfüllanlage hinter ihm beweist. Sie wurde 2014 installiert. Auch Dampfkessel und Kühlanlage sind neu. © Foto: Christopher Braemer

Christopher Braemer

Neuzelle (MOZ) In der Neuzeller Klosterbrauerei ist vieles immer noch mühsame Handarbeit. Das bekommen Besucher am Brauhausplatz schnell mit.

Ein schwerer Geruch schlägt jedem entgegen, der den Hof zum roten Backsteinlabyrinth betritt. Als Braumeister Peik Schauermann morgens seinen Rundgang absolviert, kommt ein Teil des Brauvorgangs ins Stocken. Oben in der Schrotmühle hat sich Malz gestaut, das Lehrling Christopher Busche in diesem Moment per Hand aus dem Walzwerk schaufelt. „Gebrüder Deck“ steht auf dem 100 Jahre alten Walzwerk. Mit seinem Lederriemenantrieb wirkt die Rarität – wie vieles hier – wie aus einer anderen Zeit. Über ein mindestens genauso altes Becherwerk geht das geschrotete Malz eine Station weiter ins Sudhaus, wo es mit Wasser zu Maische gekocht wird. „Wer unser Bier zum ersten Mal probiert, ist erst verwundert, weil es anders schmeckt“, sagt Peik Schauermann. Das sei Absicht. „Wir brauen noch handwerklich“, betont der 48-Jährige. Sein Handwerk hat der Diplom-Brauereitechnologe im Odenwald bei der Bindinger-Brauerei gelernt. „In meiner alten Brauerei haben wir nur Pils gebraut, hier gibt es mehr Abwechslung“, sagt Schauermann, der nach seiner Lehre 16 Jahre in der Forschung in Berlin arbeitete. Über seinen Job in der Forschung lernte er Stefan Fritsche kennen, der ihn anheuerte.

Nach einjähriger Hospitanz beim alten Braumeister Christian kreiere er ein neues Bier pro Jahr. „Ich arbeite gerade an einem leichten Bier“, verrät Schauermann. Und zwar auf seine ganz eigene Art. Während einige Brauer den Prozess per App steuern, scheint in Neuzelle die Zeit stehengeblieben zu sein. „In Zeiten von Autonomem Fahren und künstlicher Intelligenz kann man sich nicht nur auf moderne Technik verlassen“, sagt Schauermann.

Der Brauer kennt sein Hopfenreich wie seine Westentasche. „Man muss sehen, schmecken und hören“, spricht Schauermann aus Erfahrung. Beispielsweise wenn die Schrotmühle steht, die Pumpe nicht läuft, oder der Motor sich nicht richtig anhört. Er verlasse sich voll und ganz auf seine Sinne.

„Der ist in guter Verfassung“, sagt Schauermann, der in diesem Moment an seinen Maische-Bottichen schnuppert. Es rieche nussig-süßlich – wie es eben sein muss. Jeder Tank, der 80 bis 95 Hektoliter fasst, werde von ihm verkostet. Gut Ding braucht seine Weile – so auch das Handwerk in der Klosterbrauerei. „Das Bier reift bis zu sechs Wochen in den Kältetanks im Keller“, erklärt Schauermann. In den Großbrauereien dauere der gesamte Brauprozess dagegen nur so um die zwei Wochen. „Dafür braucht man auch mehr Leute“. Ihre 35 000 Hektoliter produziert die Privatbrauerei mit einer über 40 Mann starken Truppe. „In den Großbrauereien kommt man mit seinen Sinnen nicht weit, das erledigt das Display“, meint Schauermann.

In Neuzelle ist das anders. So wird zum Beispiel der Schaum in den Bottichen per Hand abgehoben, was Lehrling Marc Gebbert aus Henzendorf erledigt. „Es gibt immer viel zu tun“, bestätigt der junge Mann. Wird in der Klosterbrauerei eine Lehrstelle zum Brauer oder Mälzer frei, trudeln Bewerbungen aus ganz Deutschland ein. „Weil das Brauen hier noch ein Handwerk ist, gibt es hier mehr zu lernen“, sagt Max Koitschka. Der Lehrling im dritten Jahr braut bereits selbst, jährlich 30 Liter in Schleife, seiner Heimat nahe Guben. „Ich experimentiere mit verschiedenen Malz- und Hopfensorten“, sagt er. Auch wenn in Neuzelle nicht jedes Bier strikt nach dem Reinheitsgebot gebraut wird, steht Schauermann dahinter. „Man sollte niemanden hinhalten, was er trinken soll“, findet der 48-Jährige. Trotz aller Tradition rüstet auch die Klosterbrauerei nach und nach auf. Vor zwei Jahren ist eine neue Kälteanlage gekommen. Die neue Flaschenabfüllung gibt es seit 2014. Auch der Dampfkessel sei neu. „Ganz ohne moderne Technik geht es nicht“, gibt Schauermann zu. Doch in Neuzelle werde die Tradition so lange wie möglich erhalten, betont er. „Läuft doch alles wieder wie am Riemen“, sagt Schauermann, als die Retro-Schrotmühle wieder loslegt. Mit einer Strafe müsse sein Lehrling nicht rechnen. „So habe ich schließlich auch mal angefangen“, sagt Schauermann.