Letschin: Vernetztes Arbeiten in Dorfmitte

Einladung zur Eröffnung: Projektleiter Torsten Kohn freut sich auf anregende Gespräche in der neuen Arbeitsstätte für Angestellte, Freiberufler und Unternehmer. Mit W-Lan ist man dort digital vernetzt. Auf der kleinen Bühne wird am Freitag musiziert. © Foto: Ulf Grieger

Ulf Grieger

Letschin (MOZ) Am Freitag öffnet in der Alten Schule Letschin das Coworking-Projekt der Stic-Wirtschaftsfördergesellschaft Märkisch-Oderland seine Pforten. Im „Coworking-Space“ im Erdgeschoss gibt es neben modernen Arbeitsplätzen viele Gelegenheiten, sich zu vernetzen.

„Home-Office“ ist das neue Zauberwort für Angestellte und Unternehmer, die bestimmte Aufgaben von Zuhause aus erledigen wollen. Vorteile und Nachteile halten sich die Waage. Zum einen spart man sich lange Pendlerstrecken und ist flexibler, wenn zum Beispiel ein Handwerker kommt. Zum anderen fehlt die nötige Konzentration. Und wer Kinder hat, der braucht schon viel Durchsetzungsvermögen, um dem Arbeitsprojekt die nötige Priorität zu geben. In vielen Städten bieten daher Coworking-Projekte gut ausgestattete Büro-Arbeitsplätze zur Miete an. Im ländlichen Raum greift das nun auch.

Allerdings mit einer etwas anderen Schwerpunktsetzung, wie Projektleiter Torsten Kohn in der Alten Schule Letschin betont: „Fast noch wichtiger als der Arbeitsplatz hier bei uns ist vielen die Möglichkeit, sich mit anderen zu vernetzen“, sagt er. Netzwerkarbeit, die Produzenten und Freiberufler zusammenführt, ist eine Voraussetzung für kreative Projekte. Eines, das bei den vorab bereits durchgeführten „Frühstücksrunden“ entstand, ist die Einrichtung eines Regionalmarkes im ehemaligen Letschiner NP-Markt.

Wenn am Freitag um 11 Uhr für die politisch Verantwortlichen das Coworking-Projekt vorgestellt wird, dann geht es zunächst um das für Bundes-Fördermittel in Höhe von rund 80 000 Euro umgebaute Foyer der ehemaligen Schule. Was auf dem ersten Blick wie ein gemütliches Café mit kleinen Separées aussieht, ist ein hochmodern vernetztes Großraumbüro. Gepolsterte Trennwände sorgen für die nötige Intimität zum Arbeiten. Eine Cafébar mit angeschlossener Teeküche ermöglicht die Selbstversorgung mit Getränken. Zudem gibt es Druck- und Kopiertechnik.

Die dort arbeiten wollen, können zur Kernöffnungszeit von 10 bis 16 Uhr oder zu individuell vereinbarten Zeiten, sogar ganze Nächte hindurch, arbeiten. Bislang gibt es bereits zwei Freiberuflerinnen aus Eichwerder und Zechin als „Stammgäste“. „Es ist schon so, als wenn man regelmäßig zur Arbeit kommt, nur ist das eben ganz in der Nähe und inmitten des Dorfes“, benennt Kohn einen Vorteil. Der andere liege darin, dass man in Gesellschaft ist und somit von den Synergiemöglichkeiten eines Teams profitieren kann.

In der Alten Schule Letschin kommt noch eines hinzu: Die ehemaligen Klassenräume werden von der Gemeinde Letschin an Unternehmen vermietet. Unter einem Dach vernetzt es sich leichter und so kommen auch die Co-Worker mit niedergelassenen Firmen in Kontakt. Zur Eröffnung am Freitag, die Öffentlichkeit ist ab 16 Uhr dort willkommen, wird zum Beispiel Wilma Rippich aus Altlewin ihr Modedesign-Studio vorstellen. Sie hat ihren Firmensitz im Dachgeschoss direkt neben dem der Firma Dachkomplettbau Kaidel&Kaufmann, die ihren Hauptsitz von Müncheberg nach Letschin verlagert hat. Diese Firma hatte im November den Bundespreis für Handwerk in der Denkmalpflege erhalten. Niels Kaidel, der am Montag das Firmenbüro eingerichtet hat, freut sich, in dem traditionsreichen, denkmalgeschützten einstigen Schulhaus mit den Kunden ins Gespräch zu kommen.

Für größere Veranstaltungen steht allen Co-Workern der große Seminarraum zur Verfügung, in dem das STIC weiterhin die Firmengründer berät. Ursprünglich war geplant, auch einen der alten Klassenräume für das Projekt herzurichten. Aber die Verantwortlichen wollen zunächst abwarten, wie gut die Angebote im Coworking-Space angenommen werden. Denkbar wäre auch, dass sich weitere Firmen dort ansiedeln. So könnte sich in einem Klassenraum ein Fotostudio entfalten.

„Wir würden uns freuen, wenn wir am Freitag ab 16 Uhr viele neugierige Gäste begrüßen können“, so Torsten Kohn. Zum einen, um Mieter für die Co-Arbeitsplätze zu begeistern, zum anderen aber auch, um über Entwicklungsmöglichkeiten des Projektes ins Gespräch zu kommen. Ab 19 Uhr musizieren Heike Matzer und Uwe Ballhorn.

Kontakt über Projektleiter Torsten Kohn, Karl-Marx-Straße 5, 15324 Letschin Tel.: 033475 57 94 33, Fax: 033475 57 94 35 E-Mail: t.kohn@stic.de