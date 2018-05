Mit Planverfahren gegen Trinkwasserschutz-Zone

Joachim Eggers

Gosen-Neu Zittau/Erkner (MOZ) Mit der Ausweisung von Wohngebieten im Flächennutzungsplan will Gosen-Neu Zittau versuchen, sich Entwicklungschancen offenzuhalten. Mit denen wäre es vorbei, wenn das Trinkwasserschutzgebiet Erkner so festgesetzt würde, wie es derzeit vorgesehen ist. Darauf hat sich die Gemeindevertretung in ihrer jüngsten Sitzung verständigt. Unabhängig davon hat sie eine ausführliche Stellungnahme zu den Plänen des Landes beschlossen. Die Gelegenheit dazu ist entstanden, weil das Land die Auslegung wegen eines Formfehlers wiederholen musste.

In der Stellungnahme wird auf die einschneidenden Folgen des Verordnungs-Entwurfs für die Gemeinde hingewiesen. So soll für ganz Neu Zittau der Einsatz von Auftau-Mitteln verboten werden, was den Winterdienst teurer machen würde. Die Stellungnahme macht auch auf Ungereimtheiten aufmerksam. So werde eine alte Mülldeponie an der Friedersdorfer Chaussee nicht berücksichtigt.

Die vom Land geplante Zone ist im Vergleich zu einem früheren Entwurf von Erkner in Richtung Neu Zittau verschoben worden. Im Zusammenhang damit machte Amtsdirektor Joachim Schröder darauf aufmerksam, dass Erkner – anders als Neu Zittau – in seinem Flächennutzungsplan (FNP) seit langem Siedlungsgebiete ausgewiesen habe. So entstand die Idee, mit einer FNP-Änderung die eigenen Chancen zu verbessern. Das wird ein Wettlauf gegen die Zeit. Denn die FNP-Änderung müsste abgeschlossen sein, bevor die Trinkwasserschutzzone tatsächlich festgesetzt wird. Schröder schätzte die Dauer der FNP-Änderung auf mindestens neun Monate.

Auch die Stadt Erkner hat noch einmal eine Stellungnahme zu der Trinkwasserschutzzone eingereicht. Sie sei ganz allgemein gehalten, sagte Bauressort-Leiterin Claudia Günzel. Das ist beim Ortsverein Karutzhöhe anders. Seine Stellungnahme ist gegen die Bestrebungen gerichtet, im Süden von Erkner neue Baumöglichkeiten zu schaffen, und nennt ausdrücklich auch den Bebauungsplan am Gottesbrücker Weg in Hohenbinde. Betont wird die Bedeutung der dortigen Wasserfassungen.