„Taglilien machen immer eine gute Figur“

Nadja Voigt

Vevais (MOZ) Seine Arbeitstage verbringt er im Garten: Kurt Müller aus Vevais. Und das mit fast 90 Jahren. Auf 2500 Quadratmetern ist so ein Paradies für Mensch und Tier entstanden, dass er und seine Frau zu den Tagen der offenen Gärten wieder der Öffentlichkeit präsentieren.

Die Frösche quaken laut und inbrünstig am Naturteich in Familie Müllers Garten. Viel Zeit, das Konzert zu genießen, bleibt den Besitzern jedoch nicht. Obwohl Kurt Müller in diesem Jahr seinen 90. Geburtstag feiert, verbringt er ganze Arbeitstage in seinem Garten. Mit dem Morgengrauen beginnt der frühere Schlosser, Schmied und Landmaschinenhandwerker seine Arbeit. „Und wenn ich hinten fertig bin, fange ich vorne wieder an“, lacht Kurt Müller. Dort, wo früher der Kartoffelacker seiner Eltern war, ist heute auf 2500 Quadratmetern ein Gartenparadies entstanden: In der Mitte fängt der Naturteich, 2006 angelegt, den Blick des Betrachters. Von dort teilt sich der Garten in verschiedene Bereiche: schattige zum Beispiel. Unter Linden, Eschen, Blutpflaumen, falschem Jasmin und Goldregen wachsen Azaleen, Schneeball, Pfingstrosen. Vom Gelände begünstigt, staffeln sich die Pflanzen der Höhe nach.

Direkt am Haus befindet sich, den ganzen Tag in der Sonne liegend, der Steingarten mit seinen typischen Pflanzen. Aber auch Tulpen und Lilien blühen dort gerade. „Auf dem Kelleraushub“, erzählt Kurt Müller schmunzelnd. 1954 haben er und seine Frau in Vevais angefangen, ihr Haus zu bauen. In den Jahren danach legte der Hausherr den Grundstein für den Garten. „Dazu habe ich Skizzen gemacht und nach Potsdam geschickt. Wochen später kamen dann die Pläne nummeriert zurück. Und paketeweise Pflanzen“, erinnert sich Kurt Müller. Viele davon gibt es heute noch in Vevais. Denn Kurt Müller hält es mit einem Ausspruch Karl Försters, wonach die Pflanzen den Gärtner überleben sollten. Nicht umgedreht. Allerdings müssen die Pflanzen dafür großen Überlebenswillen zeigen, denn mindestens 100 Jahre will ihr Besitzer werden, wie er lachend sagt.

Zentrales Gestaltungselement in seinem Garten ist der Naturteich. Auch er ist von Müllers Frau Inge mit Keramiken verziert: der Beckenrand, auf dem Steg, den die beiden jeden Tag und das ganze Jahr über begehen, um im Teich zu schwimmen, sitzen Kinderfiguren. Am Rand stehen Fischreiher aus Ton und hinter dem Flieder schaut eine „Daphne“-Figur hervor. Wohin der Blick auch fällt – immer lässt sich etwas neues entdecken. Und immer gehen ihre und seine Arbeiten eine reizvolle Beziehung miteinander ein.

Leider hat der Winter in diesem Jahr viele Schäden angerichtet, bedauert Kurt Müller. „Allein die Rosen sind dreimal abgefroren“, berichtet er. Auch eine große Fläche mit Thymian vor dem Haus ist der kalten Jahreszeit zum Opfer gefallen. Dort liegen nun schon seit Wochen Mulchfolien in Größenordnung. „Darunter wird alles resorbiert“, weiß der passionierte Gärtner. Dort will er nun im Mai Wilblumenwiesen anlegen. „Es gibt ja immer weniger Insekten und ich möchte aktiv etwas dafür tun, das sie hier Futter finden“, sagt Kurt Müller. Auch seine im Herbst vorgenommenen „Ersatzpflanzungen“ hat er nach den Bedürfnissen anderer ausgerichtet: Für Singvögel sollten es Kornelkirschen und andere Vogelschutzgehölze sein.

Auf die Frage, ob er eine Lieblingspflanze habe, weiß der Gartenbesitzer keine Antwort. „Ich freue mich über alles, was wächst.“ Und das sieht man seinem Garten an. Allerdings: „Taglilien machen immer eine gute Figur“, ergänzt er dann doch. Und lässt allen Pflanzen, gerade nach der Blüte, einige Kannen Brennnesseljauche zukommen. „Das fördert den Blütenansatz für das kommende Jahr“, ist Müller überzeugt. Seinen Rasenschnitt zum Beispiel verwendet er als Mulch auf den Beeten. „Das ist die Lebensgrundlage für die Regenwürmer. Sie sind der beste Gärtner.“

Zu den Tagen der offenen Gärten laden in diesem Jahr am 9. und 10. Juni wieder 30 Gartenbesitzer und Kommunen im Oderbruch ein. „Öffnen Sie Hoftore, um das Geheimnis der geschützten Innenhöfe zu lüften. Informieren Sie sich über Mulchen und Permakultur“, heißt es von den Organisatorinnen Susanne Stapff und Gabriela von Oettingen. „Die Gärten des Oderbruchs sind so unterschiedlich wie ihre Besitzer.“