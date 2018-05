Margrit Meier

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) Wenn die beiden Ordnungsamtsmitarbeiter frühmorgens an den Grundschulen Eltern, die ihre Kinder möglichst bis in den Klassenraum fahren wollen, belehren und im schlimmsten Fall das Auto mit einem Knöllchen versehen und damit fertig sind, wechseln sie nach Vogelsdorf. Am Multicenter gibt es ebenfalls Probleme. Damit befasst sich zurzeit der Bürgermeister Thomas Krieger (CDU). Besonders problematisch sei die Situation vor der Fred-Vogel-Grundschule. Da die Seitenstraßen gebaut werden, gebe es keine Ausweichparkplätze. Er empfiehlt Eltern von Erstklässlern, zum Parkplatz Tieckstraße zu fahren und von dort ihr Kind die paar Meter zu begleiten. „Trauen Sie Ihrem Kind aber durchaus zu, selbstständig zu werden und allein zu gehen“, so der Familienvater. Noch schwieriger werde es hier, wenn eines Tages die Oberschule umgezogen ist und das Areal umgestaltet wird. Dann lernen hier um die 750 Kinder. Gelöst werden müsse zudem mit dem Straßenverkehrsamt die aus Kriegers Sicht „gefährliche Kombination“ aus Bus-Haltestelle und Zebrastreifen in der Platanenstraße. Krieger will eine Umfrage unter Eltern starten, wo sie gefährliche Stellen entdeckt haben.

Das andere Problem betrifft das Multicenter. Lediglich an der Aral-Tankstelle gebe es Lkw-Parkplätze auch zum Übernachten. „Doch die kosten Geld und das wollen einige Brummi-Fahrer nicht ausgeben, also parken sie die öffentlichen Bereiche des Multicenters zu. Wir kontrollieren da jetzt regelmäßig und gehen auch rigoros vor“, so der Bürgermeister. 15 Euro kostet das falsche Parken dort.(mei)