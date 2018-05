Überraschungen in Museumswerkstatt

Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) Die Museumswerkstatt im Schwedter Stadtmuseum startet am heutigen Mittwoch. Mitmachaktionen laden die Ausstellungsgäste zur Auseinandersetzung mit Stadtgeschichte, zum historischen Lernen und Begreifen ein. Geklärt werden soll, was passierte zwischen 1618 und 1648 in der Uckermark: Wie sah das Leben in diesen Jahren aus?

Im März 1621 kamen die ersten Flüchtlinge in die Uckermark, die Berichte vom Krieg mitbrachten. Es handelte sich um Protestanten aus Böhmen. Von 1620 bis 1623 kam es zu erheblichen Geldentwertungen. Der Krieg verschlang riesige Summen.

Wegen der endlosen Einquartierungen und Raubzüge der Soldateskas, die gewalttätig und rücksichtslos waren, blieb den Bauern nur die Flucht. Anfangs versuchten sie, die Einquartierungen zu verweigern. 1628 setzte eine Bauernflucht nach Pommern ein, um den Kriegslasten zu entkommen.

Durch anhaltende Regengüsse zur Erntezeit verdarb 1629 und 1630 das Getreide auf den Feldern. Die Menschen ernährten sich von Gras, Kräutern und Baumwurzeln, Kalk und Erde wurden unter das Mehl gemischt. Zertreten lagen die umliegenden Felder, die Dörfer in Asche. Das ausgeplünderte Landvolk lebte auf den Straßen. Modergerüche, verwesende Leichname und verheerende Seuchen verpesteten die Luft.

König Gustav Adolf von Schweden ließ 1631 Schanzarbeiten in Schwedt durchführen. Am 23. März kontrollierte der König selbst die Arbeiten. Die Schanze und sein Weg können in der Ausstellung nachverfolgt werden. Neben der Exerzieranweisung für den Musketier erfahren Besucher mehr über die Bekleidung und Ausrüstung der Söldner zu Beginn des 17. Jahrhunderts. Wer weiß schon, wie schwer eine Kanonenkugel ist oder wie man eine Kugel herstellt? Werkstattbesucher können sich im Knöpfeherstellen oder Weben versuchen oder das Gewicht einer Muskete abwägen.

Die Museumswerkstatt 2018 ist für Schulklassen in Schulprojekten und für Ferien- bzw. Sommergäste Dienstag bis Donnerstag von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Anmeldung unter 03332 23460.