Stadtverordnete entscheiden über Slubicer Straße

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Am Donnerstag, 3. Mai, 15 Uhr, tagt im Kleist Forum die Stadtverordnetenversammlung. Für Martin Wilke (parteilos) ist es die letzte Sitzung als Oberbürgermeister, ehe er am Sonntag die Amtsgeschäfte an seinen Nachfolger René Wilke (Die Linke) übergibt. Auf der Tagesordnung stehen neben einigen Personalien der Mustergesellschaftervertrag sowie ein Bebauungsplan für die Gerstenberger Höfe. Darüber hinaus treffen die Stadtverordneten eine Entscheidung für die Weiterentwicklung des Areals Slubicer Straße. Eine Auswahlkommission hatte sich im März mehrheitlich für die Vergabe des Projekts Einzelhandelszentrum und Wohnen an den Bieter P.ARC Real Estate aus der Schweiz ausgesprochen. Ob die Stadtverordneten der Empfehlung folgen, ist jedoch keinesfalls sicher. Die Diskussion und Abstimmung über eine der wichtigsten Stadtentwicklungsfragen in diesem Jahr findet indes unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Gleich zu Beginn haben Einwohner der Stadt die Möglichkeit, den Stadtverordneten und Mitarbeitern der Verwaltung Fragen zu stellen.