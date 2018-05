DDR-Autotreffen

Matthias Wagner

Finowfurt

Auch in diesem Jahr war wieder der Andrang riesengroß, kamen Oldtimerfans sowie vor allem die stolzen Oldtimerbesitzer in beachtlicher Anzahl nach Finowfurt. 2018 stand das Treffen unter dem Motte: „Helfen-Retten-Bergen“. Entsprechend war das Fahrzeugaufgebot.

„Wir hatten bisher immer schönes Wetter“, so Birk Polten vom Verein Luftfahrtmuseum Finowfurt schmunzelnd im Rückblick auf die Wochenendtage und verweist auf den auch diesmal strahlend blauen Himmel pünktlich zum Techniktreffen.

Das diesjährige Großaufgebot an Fahrzeugen zahlreicher PS-Klassen stand unter dem Motto: „Helfen-Retten-Bergen“. Entsprechend wurde allen Kräften, die in Gefahrensituationen das Leben schützen, besondere Aufmerksamkeit zuteil.

Gerade am Sonnabend zog es überdurchschnittlich viele Besucher auf das weitläufige Flugplatzareal am Finowfurter Ortsrand. Rekordverdächtig waren ebenso die erreichten Ausstellerzahlen. „Bereits am Sonnabend haben wir mehr als 2500 Aussteller gezählt“, freute sich Jörg Engel vom Luftfahrtmuseum. Weitere kamen am Sonntag noch hinzu.

Lange hatten die Beteililgten dem größten Ostfahrzeug- und Oldtimertreffen Brandenburgs entgegengefiebert und übers Jahr gebaut, geschraubt und lackiert, um mit ihren Lieblingen bei den Fahrzeugparaden zu glänzen - im wahrsten Sinne des Wortes auch. Manche nahmen dafür sogar sehr weite Anfahrtswege über mehrere hundert Kilometer in Kauf. Eine ganz so weite Anfahrtsstrecke hatten Dirk und Gabriela Kanne aus Stechow bei Nauen nicht. Dennoch schlugen für die Anreise mit einem Speziallastkraftwagen für chemische Zwecke vom Typ W 50 einige Stunden zu Buche.

„Ich trage das Hobby meines Mannes voll mit“, erzählt mit Freude Gabriela Kanne, nicht minder begeistert als ihr Mann, der auch im täglichen Beruf als Kraftfahrer arbeitet. Die beiden hatten einige Freunde sogar noch mitgebracht. Darunter Oliver Ossenbühl aus Kotzen, der beim Rangieren des großen Fahrzeugs behilflich war, Thomas Schönfeld sowie Holger Weikert, der seinen neunjährigen Sohn Dominik dabei hatte. Der Junior setzte sich bereits wie ein versierter Kraftfahrer hinters Steuer eines W 50. Die Interessengemeinschaft besucht gemeinsam viele Zusammenkünfte Gleichgesinnter. „Nächster Termin ist der 12. Mai in Stendahl“, verriet Thomas Schönfeld bereits mit der entsprechenden Vorfreude.

Besonders stark gefragt waren am Wochenende auf dem riesigen Platz in Finow, neben den vielen anderen Attraktionen, die Flüge mit dem Flugsimulator und natürlich die echten Rundflüge mit einem modernen Hubschrauber. So ein Blick von oben auf die zahlreichen Fahrzeuge auf dem riesigen Gelände wollte so mancher genießen.

Die Vorführungen der Jugendfeuerwehren der Großgemeinde Schorfheide fanden ebenfalls reges Interesse bei den Besuchern und Ausstellern. „Gerade hier sehen wir uns in der Pflicht, die Jugend zu fördern“, so Jörg Engel. Schließlich brauchen die Ortswehren immer Nachwuchs und was könnte eine bessere Werbung sein als eine rasante Löschübung, meinte der Vereinsvorsitzende des Luftfahrtmuseums. Natürlich gab es an dem Wochenende für die Technikbegeisterten auch wieder umfassend Gelegenheit zum Stöbern auf dem großen Teile-Markt. Für die jüngsten Besucher standen als Beschäftigung eine Hüpfburg und andere kleine Spielereien bereit.

Die Organisatoren vom Luft‑fahrtmuseumsverein zeigten sich am Ende der zweitägigen Veranstaltung sehr zufrieden über die gelungenen Techniktage.