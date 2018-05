Mit Musik und Hexen in den Mai gefeiert

Sportlicher Einstieg: Das Fest in den Mai begann in Birkenstein im Laufschritt. Die Bambini zwischen fünf und acht Jahren machten über 800 Meter den Anfang. © Foto: gerd markert

Viel Unterhaltung für die ganze Familie: In Hönow agierte auch Clownin Viola aus Petershagen und amüsierte die Kinder, bis die Nacht hereinbrach und das Walpurgisfeuer an der Jugendwerkstatt entzündet wurde. © Foto: Irina Voigt

Irina Voigt

Hoppegarten/Fredersdorf-Vogelsdorf/Rüdersdorf. Allerorten wurde volksfestartig in den Mai hineingefeiert. Das ging sportlich, musikalisch und auch gruselig vonstatten (MOZ, Stephen Ruebsam) Sportlich startete das Volksfest es auf dem Birkensteiner Bolzplatz in den Mai. Die kleinsten Hoppegartener, die bei der Kinder-Olympiade mit Karl-Heinz Wendorff gefordert waren, machten den Anfang. Der 72-jährige Barnimer war jahrelang Moderator bei der DDR-Fernsehsendung Medizin nach Noten. Kaum waren die Hula-Hoop-Reifen, Bälle jeder Größe und andere Sportgeräte verstaut, da gab Bürgermeister Karsten Knobbe das Startsignal zum Birkensteiner Frühlingslauf. Am Rand feuerte Anja Keller die großen und kleinen Läufer an, bevor sie als Vorsitzende wieder zurück an den Stand des Fördervereins der Birkensteiner Kita musste. „Wir haben unser Glücksrad mit vielen Preisen aufgebaut. Der Erlös kommt den Restarbeiten am neuen Bolzplatz der Kita zugute“, erklärte sie. Für fast 8000 Euro hat der Verein auf dem Kita-Gelände einen kleinen Fußballplatz entstehen lassen. „Eingeweiht wird der am 12. Juni mit einer Mini-Fußball-WM, an der sechs Kitas der Gemeinde teilnehmen“, berichtete Anja Keller.

Die Erstplatzierten beim inzwischen achten Frühlingslauf waren – von Kinder bis Senioren – Lucia Gallas, Karl Mienert, Julien Verbringe, Jana Markert, Henrik Bonitz, Bodo Sauer und Gabriele Kirmes. Weiter ging es bis in den Abend mit einem kleinen Fußballturnier, dem Auftritt der Schautanzgruppe Strausberg sowie Speis, Trank und vielen Gesprächen am Maifeuer.

Nachdem in Hönow der Maibaum aufgestellt war – die Tradition hatte im vergangenen Jahr Zimmermeister Günter Wolf wieder belebt – gab es hier am Nachmittag vor allem viel Vergnügen für die Kinder, aber auch Schwein am Spieß, echt italenisches Eis und selbst gebackenes Brot und selbst gebackene Pizza aus dem selbst gebauten Backofen der Jugendwerkstatt, die sich einmal mehr als umsichtiger und gut organisierter Gastgeber für die Massen erwies.

Im Rüdersdorfer Museumspark war das Wetter den Hexen in diesem Jahr hold: Bis zum Abend wurden allein knapp 4000 Gäste von überall her gezählt. Die ersten Stunden gehörten ganz den Kindern, von Gruselführungen durch den Kulturverein TRS bis zu den Fantasiewesen und Hexen vom Wiesenzirkus „Bunterhund“ gab es viel zu staunen. Als dann das große Feuer entzündet war – das mit wirklich großen Baumstämmen von den Grünflächenarbeiten im Park im diesem Jahr besonders gewärmt hat –, wechselte das Publikum: Die Familien zogen langsam nach Hause, Feierlustige strömten auf die Festwiese. Schausteller Peter Domke aus Hoppegarten hat in diesem Jahr für großen Rummel gesorgt: ob Trampolin springen, Kinderkarussells, Live-Bands, Cocktails, Langos oder Raclette – im Museumspark ist aus dem Tanz in den Mai ein großesVolksfest geworden.

Die Fredersdorf-Vogelsdorfer strömten in Scharen herbei, erst recht, als der Umzug mit den Clowns und den Kindern das Gelände des Gutshofes erreicht hatte. Bürgermeister Thomas Krieger freute sich über die vielen Gäste, denen er traditionell ein Bier ausgab. Spannend machte es die Vorsitzende des Heimatvereins, als sie munter die Aktion des Maibaumaufstellens kommentierte. Nachdem der von der Feuerwehr-Süd ab 1993 am Rathaus aufgestellt worden war, sind es nun auch schon wieder acht Jahre, dass er auf dem Gutshof steht – damals in Ruinen und Schutt, heute auf einem Festplatz, der immer mehr an Ausstrahlung gewinnt. So galt der Beifall nicht nur den Kameraden, sondern auch den fleißigen Heimatvereinsmitgliedern, die hier ein Kleinod geschaffen haben.