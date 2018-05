Ex-IHK-Präsident wegen Untreue vor Gericht

dpa

Potsdam (dpa) Der ehemalige Präsident der Industrie- und Handelskammer Potsdam, Victor Stimming, steht ab Mittwoch (9.30 Uhr) wegen Untreuevorwürfen vor dem Potsdamer Amtsgericht. Der heute 67-Jährige soll in seiner Amtszeit zwischen 2008 und 2013 seine von der IHK bezahlte Assistentin für Aufgaben in seiner privaten Firma eingesetzt haben. Dadurch soll für die IHK ein Schaden von 91 000 Euro entstanden sein. Außerdem soll er zu Unrecht Aufwandsentschädigungen in Höhe von insgesamt 120 000 Euro für Aufsichtsratsposten bekommen haben.

Der Prozess hätte eigentlich schon früher beginnen sollen. Grund für die Verzögerungen sind laut Amtsgericht Krankheitsgründe des Angeklagten gewesen.